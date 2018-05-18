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23 جامعة إيرانية على قائمة الجامعات المتفوقة عالميا للعام 2018

23 جامعة إيرانية على قائمة الجامعات المتفوقة عالميا للعام 2018
الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال المشرف علي مركز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الاسلامي (ISC)، محمد جواد دهقاني في إشارة الى انتشار قائمة لايدن للتصنيف الاكاديمي للعام 2018 انه بناء على النظام التصنيفي لهذا للعام 2018 فقد أدرجت 23 جامعة إيرانية على قائمة الـ938 جامعة الأكثر تفوقا في العالم.

العالم - ايران

وأوضح دهقاني أن نظام لايدن هو أحد أنظمة التقييم الأكاديمي الموثوقة في العالم والذي يقوم في كل عام بتقييم وتصنيف الجامعات المتفوقة عاليما وذلك استنادا إلى عدد من المؤشرات العلمية المعتمدة لهذه الجامعات.

وأضاف، ان جامعات العالم صُنفت في اطار نظام لايدن للعالم 2018، وفق تسعة مؤشرات وعلى أساس معيارين عامين وهما المرجعية العلمية والدبلوماسية العلمية.

وفي هذا السياق، لفت جواد دهقاني الى ادراج 23 جامعة إيرانية ضمن قائمة العام 2018 للجامعات الاكثر تفوقا في العالم والتي تضم 938 جامعة وذلك مقارنة بالعالم 2017 الذي بلغ عدد الجامعات الايرانية المدرجة علي هذه القامة 18 جامعة فقط.
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