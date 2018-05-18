23 جامعة إيرانية على قائمة الجامعات المتفوقة عالميا للعام 2018

العالم - ايران

وأوضح دهقاني أن نظام لايدن هو أحد أنظمة التقييم الأكاديمي الموثوقة في العالم والذي يقوم في كل عام بتقييم وتصنيف الجامعات المتفوقة عاليما وذلك استنادا إلى عدد من المؤشرات العلمية المعتمدة لهذه الجامعات.

وأضاف، ان جامعات العالم صُنفت في اطار نظام لايدن للعالم 2018، وفق تسعة مؤشرات وعلى أساس معيارين عامين وهما المرجعية العلمية والدبلوماسية العلمية.

وفي هذا السياق، لفت جواد دهقاني الى ادراج 23 جامعة إيرانية ضمن قائمة العام 2018 للجامعات الاكثر تفوقا في العالم والتي تضم 938 جامعة وذلك مقارنة بالعالم 2017 الذي بلغ عدد الجامعات الايرانية المدرجة علي هذه القامة 18 جامعة فقط.

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