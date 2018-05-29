صحيفة تكشف عن لقاء مبعوث الرئيس الشيشاني مع الروسيات المدانات في العراق

العالم - العراق

وقالت صحيفة الشرق الاوسط في تقرير ان "الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أنه أوعز بإجراء فحص جماعي للحمض النووي للشيشانيين بهدف تسهيل عمليات المطالبة بتسليم أطفال مقاتلين سابقين في داعش قتلوا في الحرب أو يقبعون في سجون العراق أو سوريا حاليا".

ونقلت الصحيفة عن قاديروف قوله ان "مبعوثه إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زياد سبسبي توصل إلى اتفاق مع الجانب العراقي على أن جميع القضايا المتعلقة بالمواطنين الروس سينظر فيها من قبل قاض واحد فقط"، مبينا ان "سبسبي سيلتقي قريبا مع الروسيات المدانات في العراق، وتم تقديم طلبات استئناف للقضايا المذكورة".

وتزامن ذلك مع إعلان سلطات طاجيكستان أن 4 أطفال من مواطنيها عادوا أخيرا من سوريا.

6