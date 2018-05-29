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الرئيس الايراني يهنئ بإعادة إنتخاب رئيس الوزراء الهنغاري

الرئيس الايراني يهنئ بإعادة إنتخاب رئيس الوزراء الهنغاري
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني في رسالة بعث بها اليوم الثلاثاء الي "فيكتور أوربان"، على اعادة انتخابه رئيسا للوزراء في هنغاريا.

العالم-ايران

وجاء في نص رسالة التهنئة للرئيس روحاني، انه 'نظرا للظروف المعقدة الراهنة التي يمر بها المجتمع الدولي، والتي نشهد في ظلها إتخاذ ثمة إجراءات خطيرة، وغير قانونية وأحادية وخارقة للمبادئ والقوانين الدولية من قبل بعض اللاعبين الدوليين، أودّ أن أعلن بأن المساعي والإجراءات المتخذة من جانب بعض الدول المستقلة بما فيها هنغاريا، من شأنها أن تحفز الإلتزام والإحترام بالتعهدات القانونية الدولية'.

كما عبر الرئيس روحاني في هذه الرسالة عن أمله في أن يتمكن البلدان ايران وهنغاريا كما في السابق من إتخاذ خطوات جادة وأساسية في سبيل توثيق وتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز السلام والأمن الدولي، وذلك نظرا للإرادة السياسية المشتركة لدي البلدين، سائلا الباري تعالى بدوام السلامة والنجاح لرئيس وزراء هنغاريا المعاد انتخابه، وبالسعادة والرخاء للشعب الهنغاري.

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