كل ما تريد معرفته عن منتخب فرنسا قبل كأس العالم

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وبحسب موقع "الفجر "فان الحقائق التي يجب معرفتها عن منتخب فرنسا وتاريخ مشاركاته في كأس العالم:

1- تأسس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عام 1919، وأول مباراة دولية لمنتخب فرنسا أقيمت عام 1904 وتعادل فيها مع منتخب بلجيكا 3-3، بينما كان أكبر فوز له عام 1995 على منتخب أذربيجان 10-0، وأقسى خسارة عام 1908 على يد منتخب الدنمارك 1-17.

2- تأهل المنتخب الفرنسي إلي نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 23 نقطة، ويلعب منتخب الديوك الفرنسية ضمن المجموعة الثالثة في المونديال مع منتخبات (الدنمارك – بيرو – استراليا).

3- شارك المنتخب الفرنسي في كأس العالم 14 مرة سابقة، وكانت أول مشاركة له عام 1930 في أورجواي وآخر مشاركة كانت في عام 2014 بالبرازيل، وأفضل انجاز حققه منتخب فرنسا في تاريخ مشاركاته بالمونديال كان تتويجه باللقب العالمي عام 1998 في النسخة التي أقيمت على أرضه.

4- لعب منتخب فرنسا 59 مباراة خلال مشاركاته السابقة بكأس العالم، حقق الفوز في 28 مباراة، وخسر 19 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 12 مباراة، وسجل 106 هدفا واستقبلت شباكه 71 هدفًا.

5- جاست فونتين هو هداف فرنسا في كأس العالم برصيد 13 هدف، وثالث الهدافين التاريخيين للبطولة العالمية خلف الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا)، والبرازيلي رونالدو (15 هدفا).

6- الفرنسي "فونتين" أكثر لاعب سجل أهدافًا في نسخة واحدة من كأس العالم حيث أحرز 13 هدفا عام 1958، كما أن حارس الديوك السابق فابيان بارتيز والحارس الإنجليزي بيتر شيلتون الأكثر حفاظًا علي نظافة شباكه في المونديال حيث حقق كل منهما "كلين شيت" في 10 مباريات.

7- يقود المنتخب الفرنسي في كأس العالم المدرب ديديه ديشامب (49 عامًا)، وتولي قيادة فرنسا منذ عام 2012 وقاد المنتخب في 74 مباراة فاز في 46 مباراة وتعادل في 13 مباراة وخسر 15 مباراة، وسجل لاعبوه 144 هدفا واستقبلت شباكه 63 هدفا.

8- أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد الأسباني يعد واحد من أخطر اللاعبين في صفوف المنتخب الفرنسي، ومما لا شكّ فيه أنه سيبذل كل ما في وسعه ليترك بصمته في بطولة هامة جديدة، بعد أن كان أفضل الهدافين ونال لقب أفضل لاعب في كأس الأمم الأوروبية 2016، وقد سجّل جريزمان لصالح الفرنسيين أربعة أهداف وساهم بأربعة أخرى في تصفيات روسيا 2018.

9- يحتل المنتخب الفرنسي المرتبة السابعة في التصنيف العالمي.

10- تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الفرنسي (914.85 مليون جنيه استرليني).