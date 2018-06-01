بومبيو يؤكد إحراز تقدم بالمفاوضات مع وفد كوري شمالي في نيويورك

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ووصف بومبيو، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، المفاوضات التي اختتمت اليوم في نيويورك بأنها كانت مفصلة، موضحا أن الطرفين بحثا أولوياتهما في القمة المحتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وذكر بومبيو أن كوريا الشمالية والعالم بأسره سيستفيد بشكل ملموس من جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وكان عميد الدبلوماسية الأمريكية قد أشار في وقت سابق من اليوم في "تويتر" إلى أن القمة المحتملة بين ترامب وكيم توفر فرصة جيدة لضمان أمن كوريا الشمالية وازدهارها الاقتصادي.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن اجتماع اليوم اختتم مبكرا بسبب نجاح الطرفين في إحراز تقدم منشود.

وكان ترامب قد أعلن اليوم أنه ينتظر وصول الوفد الكوري الشمالي إلى واشنطن غدا الجمعة، ومن المقرر أن يسلم الوفد إليه رسالة من كيم.

وانطلقت المفاوضات أمس بين بومبيو وكيم يونغ تشول الذراع اليمنى لزعيم كوريا الشمالية ، وذلك في زيارة لمسؤول من أرفع مستوى من بيونغ يانغ إلى الأراضي الأمريكية منذ نحو عقدين.

المصدر: وكالات