مولر أنفق ملايين الدولارات على مطاردة "الساحرات الروسيات"!

أنفق المحقق الأمريكي، روبرت مولر، بين 1 أكتوبر و31 مارس الماضيين، مبلغ 4.5 مليون دولار في البحث عن "الساحرات الروسيات" اللواتي يزعم تدخلهن في الانتخابات الأمريكية الماضية.

وبلغ مجموع تكاليف التحقيق في "التدخل الروسي" بانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة 624 506 4 دولار. أكبر بند من بنود الإنفاق مخصص للأجور والمدفوعات الأخرى للموظفين ، فلهذا الغرض تم إنفاق 2.7 مليون دولار. بينما ذهب ما يقرب من 900 ألف دولار، إلى الإيجار والاتصالات والفواتير، وأكثر من نصف مليون دولار ذهبت في رحلات عمل وتكاليف نقل، وأكثر من 250 ألف دولار لدفع تكاليف مقاولي العمل، فيما استنزف شراء معدات التحقيق ما يقرب من 55 ألفا، والمواد الاستهلاكية ما يقرب من 30 ألف دولار.

ومنذ ديسمبر من العام الماضي، أنفقت وزارة العدل على التحقيق حوالي 7 ملايين دولار، منها 3.2 مليون أنفقت كمصاريف على مكتب مولر.

وعين مولر في مايو 2017 للتحقيق في الصلات المزعومة بين الرئيس دونالد ترامب وروسيا، على الرغم من نفي كل من الكرملين والبيت الأبيض هذا الأمر جملة وتفصيلا.

ويصف ترامب التحقيق بشأن "التدخل الروسي" لدعم حملته الانتخابية، بأنه "مطاردة الساحرات"، وينتقد ممثلو البيت الأبيض مولر لصرفه المجتمع عن ما يسمونه "الإنجازات الحقيقية" للإدارة الأمريكية.

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