التواجد العسكري الاميركي بكوريا الجنوبية لن يكون "على الطاولة" خلال قمة ترامب-كيم

العالم - أميركا

واضاف ماتيس في مؤتمر حول الامن في سنغافورة "هذه القضية ليست مطروحة على الطاولة هنا في سنغافورة في الثاني عشر (من حزيران/يونيو) ولا ينبغي أن تكون كذلك" في اشارة منه الى الموعد المقرر للقمة بين ترامب وكيم. ويتواجد حاليا نحو 28500 جندي اميركي في كوريا الجنوبية

وأكد ترامب الجمعة ان القمة مع كيم جونغ اون ستعقد كما كانت مقررة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة استمرت اكثر من ساعة في البيت الابيض مع موفد رفيع المستوى من بيونغ يانغ نقل اليه رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي.

