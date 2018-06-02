"ترامب" يؤكد انعقاد القمة مع "أون" في سنغافورة في 12 يونيو

العالم- أميركيتان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون ستعقد كما كانت مقررة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة استمرت اكثر من ساعة في البيت الأبيض مع موفد رفيع المستوى من بيونغ يانغ.

وأكد ترامب أمام الصحافيين ان كوريا الشمالية تريد نزع سلاحها متوقعا ان يكون الحوار معها “عملية تتكلل بالنجاح”.

ووعد الرئيس الأمريكي الذي تسلم من الجنرال كيم يونغ شول رسالة من كيم جونغ اون، بالا تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ خلال المفاوضات.

وأضاف في حديقة البيت الأبيض بعدما رافق الجنرال الكوري الشمالي الى سيارته “لا اريد ان استخدم بعد الان عبارة (حد اقصى من الضغوط). لا اريد ان استخدم هذه العبارة بعد الان. اننا متفاهمون جيدا. انكم ترون علاقتنا”.

واستمرت المحادثات بين الرجلين في المكتب البيضوي نحو ساعة وعشرين دقيقة في مؤشر جديد على الانفراج في العلاقات بين البلدين بعد اسبوع ونيف من قرار ترامب الغاء قمة 12 حزيران/يونيو.

وأوضح ترامب أيضا “لم اقل ابدا ان الامور ستحل في اجتماع واحد. اننا نتحدث عن أعوام من العداء والمشاكل”، لكنه تدارك “في النهاية سيكون هناك مخرج إيجابي جدا”.

وفي ما يتعلق بتخلي كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية قال “أعلم أنهم يريدون القيام بذلك. يريدون أمورا أخرى مماثلة. إنهم يريدون تطوير أنفسهم كبلد. هذا سيحصل، لا أشك في ذلك”.