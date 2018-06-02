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الصين تتهم أمريكا بالتدخل في شؤونها الداخلية

الصين تتهم أمريكا بالتدخل في شؤونها الداخلية
السبت ٠٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس أكاديمية العلوم العسكرية في جيش التحرير الشعبي الصيني، خي لي، أن الصين تعتبر أن أي تعليق على تحركاتها في بحر الصين الجنوبي هو محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.

العالم -أسيا والباسفيك

وجاءت تصريحات لي ردا على كلام وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذي أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، أن: "وضع نظام الأسلحة هذا مرتبط ارتباطا مباشرا بالاستخدام العسكري لأغراض الترهيب والتعسف رغم مزاعم الصين التي تقول عكس ذلك".

وقال لي في حوار مباشر على التلفزيون الرسمي الصيني: "تحركات الجيش والقوات المسلحة على جزرنا وشعابنا في بحر الصين الجنوبي يقع ضمن نطاق حقوقنا وسيادتنا، وهذا الشيئ مسموح به بموجب القانون الدولي".

كانت القوات الجوية الصينية قد أرسلت قاذفات الشهر الماضي إلى جزر وتكوينات مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي في إطار تدريبات مما أثار المخاوف في فيتنام والفلبين.

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية في 12 مايو/ أيار أن الصين نشرت فيما يبدو صواريخ أرض جو أو صواريخ موجهة مضادة للسفن على جزيرة وودي في البحر المتنازع عليه.

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