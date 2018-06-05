كوريا الشمالية.. التخلي عن النووي مقابل طلبات من نوع آخر

العالم - أسيا و الباسفيك

وذكرت صحيفة "بلومبرغ" أن المسؤول الكوري الشمالي أشار في طلبه الذي توجه به إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المنطقة الساحلية الواقعة في جنوب شرق كوريا الشمالية، ومنتجع التزلج "Masikryong".

وقد سلم كبير مستشاري زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال، رسالة إلى الرئيس الأمريكي أثناء اللقاء، الذي جمعهما في البيت الأبيض، في الأول من يونيو الجاري، في إطار التحضير لقمة ترامب–كيم، ولم يتم الكشف بعد أن محتواها.

هذا وأفادت وسائل إعلام غربية في وقت سابق بوجود مؤشرات على أن سلطات كوريا الشمالية قد تسمح بافتتاح مطعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في بيونغ يانغ لإظهار حسن النية قبيل القمة النووية المقبلة.

وأكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين في مجال الأمن القومي أن زعيم كوريا الشمالية ربما ينظر في إمكانية افتتاح شبكة مطاعم وجبات سريعة غربية في بيونغ يانغ.

المصدر: روسيا اليوم

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