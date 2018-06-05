البث المباشر
أردوغان يؤكد على مواصلة العمليات العسكرية في العراق وسوريا
محمد علي الحوثي: التحالف السعودي استعان بأميركا و"إسرائيل" في معركة الساحل الغربي
قوات الاحتلال تواصل إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين شرق خانيونس.
الخارجية الأمريكية: الاتفاق مع أنقرة بشأن منبج بسوريا ينص على سحب وحدات حماية الشعب من المدينة إلى شرق الفرات
سوريا تطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والامن الدوليين والتحرك الفوري لوقف مجازر التحالف الدولي في سوريا إنهاء الوجود العدواني غير الشرعي للقوات الأمريكية والأجنبية الأخرى على الأراضي السورية
قطر: نطمح إلى عضوية كاملة في الناتو وقد نستضيف قواته
مخابرات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للنائب الأسير حسن يوسف لمدة 4 شهور للمرة الثانية على التوالي
وزير دفاع قطر: نطمح لعضوية كاملة في الناتو
اندلاع حريق قرب مستوطنة "سديروت" بطائرة ورقية حارقة من قطاع غزة
القوات الإسرائيلية تعتقل مصلين من باحات المسجد الأقصى

واشنطن عاجزة عن إقناع نيودلهي بعدم شراء "إس-400"

واشنطن عاجزة عن إقناع نيودلهي بعدم شراء
الثلاثاء ٠٥ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعتبرت صحيفة "ذا هندو" أنه من المستبعد أن تقنع واشنطن نيودلهي بعدم شراء منظومات "إس-400" الصاروخية، مشيرة إلى أنها ستتخلى قريبا عن محاولتها للضغط على الهند في هذا الشأن.

العالمأمریکا

ونقلت الصحيفة عن فرانك أودونيل، الخبير في مركز بيلفر للعلوم والعلاقات الدولية بجامعة هارفارد الأمريكية، الذي قال في هذا الشأن: "في نهاية المطاف ستتخلى واشنطن عن تهديداتها وستقبل عملية شراء الهند للمنظومة، بعد أن يفسر الدبلوماسيون الهنود لنظرائهم الأمريكيين بأن تزويد الجيش الهندي بمنظومات "إس-400" يطابق سياسة ترسيخ القدرات الإقليمية لردع العدوان الصيني التي تتمسك بها كل من واشنطن ونيودلهي."

في حين أشار الخبير في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، دوغلاس باري، إلى أن اقتناء الهند لهذه المنظومة الصاروخية قد يسبب ليس مشاكل سياسية فحسب بل وتقنية أيضا.

ويقول باري: "إس-400 هي منظومة صواريخ متوسطة وطويلة المدى، ومن أجل أن تحقق أكبر قدر من الفعالية، يجب أن تكون متكاملة مع منظومات ومكونات أنظمة الدفاع الجوي الأخرى، مثل الرادارات. وإذا اشترت الهند هذه الرادارات من الولايات المتحدة أو من الدول الغربية الأخرى، فمن المستحيل أن تحقق نيودلهي مستوى التكامل اللازم بسبب وجود مشاكل أمنية".

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن وزارة الدفاع الهندية طلبت من لجنة الأمن الحكومية الهندية الموافقة على شراء خمس منظومات من صواريخ إس-400 التي تقدر قيمتها بـ5.5 مليار دولار.

وأثارت هذه الأنباء قلق واشنطن، حيث صرح وليام ثورنبيري، رئيس لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، بأن قرار الهند بهذا الشأن قد يخلق صعوبات في عدد من مجالات التعاون الدفاعي بين واشنطن ونيودلهي.

206

روابط ذات صلة

هل ستحصل تركيا على منظومة اس 400 .. وماذا عن الناتو؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رئيس الوزراء الأردني الجديد أصله سوري !

بالفيديو.. هلع اسرائيلي من أوامر السيد الخامنئي

الرئيسان الروسي والنمساوي يبحثان ملفات دولية وإقليمية

الكويت تسلم ستة عراقيين الى بغداد.. اليكم التفاصيل!

قتلى في هجوم إرهابي على عسكريين بالصومال

واشنطن عاجزة عن إقناع نيودلهي بعدم شراء "إس-400"

11 قتيلا و 25 عالقا جراء انفجار منجم في الصين

داعية سعودي شهير يفجر جدلا حول فتوى جواز دفع الزكاة لـ..!!

 مصر تعلن بدء استيراد الأرز

دوري ابطال اوروبا اليويفا يوقف بوفون 3 مباريات لطرده ضد ريال مدريد

الانتقالات الصيفية أرسنال يضم السويسري ليختشتاينر من يوفنتوس

رغم الحرب والحصار.. فريق طبي سوري يعيد النظر لسيدة سبعينية

بطولة رولان غاروس تييم في نصف النهائي للعام الثالث تواليا

السعودية أججت الأوضاع في الأردن لهذا لسبب..

وليد المعلم يرد على وزير الخارجية اللبناني بشأن القانون 10

أول متسلقة عراقية تقترب من قمة ايفيريست!

نيزافيسيمايا غازيتا: حرب خليجية على الأبواب.. وهاتان العاصمتان أوقفتا التحرك العسكري

بروجردي: التلاحم الوطني في ایران سیحبط مؤامرات اميركا

سنائي يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي الوضع في الشرق الأوسط وسوريا

مع "القمة التاريخية".. سنغافورة تطرح ميدالية للسلام!

الأکثر مشاهدة