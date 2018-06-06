الجيش اللیبي بدأ في تأمين أحياء المدخل الغربي لمدينة درنة

العالم - لیبیا

وأوضح الخرطوش لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، «أن قوات الجيش باشرت تأمين حي السيدة خديجة والعمارات الكورية وغابه بومسافر والمرصد البحري والمحطه البخارية، وتتمركز الأن بمواقع متقدمة وفي انتظار التعليمات للتقدم بإتجاة المدينه».

وأشار الخرطوش، إلى «أن سرية الضفادع البشرية التحقت بالمحور الغربي (كرسة - الساحل) القاطع الخامس، وستشارك بالعمليات العسكرية العسكرية بالمدخل الغربي وتنفذ مهامها البحرية».

وتشهد مدينة درنة اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في بعض أحياء المدينة بين قوات الجيش ومقاتلي «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها»، ما تسبب في سقوط قذائف على بعض الأحياء السكنية.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في 7 مايو المنصرم، «ساعة الصفر لتحرير درنة»، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات بـ«تجنب المدنيين في معركة درنة».

كما يعاني أهالي مدينة درنة أوضاعًا إنسانية صعبة من إغلاق الطرق الذي تفرضه غرفة عمليات «عمر المختار» التابعة للقيادة العامة للجيش، حيث هناك نقصٌ حادٌّ في الخبز والموادّ الغذائية والموادّ الطبية والوقود.

206