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ما هي مطالب ترامب من كيم في قمة سنغافورة؟

ما هي مطالب ترامب من كيم في قمة سنغافورة؟
الأربعاء ٠٦ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

يريد رئيس أمريكا، دونالد ترامب، من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال اجتماعهما المرتقب في سنغافورة الأسبوع المقبل، التعهد بنزع سلاح بلاده النووي في إطار زمني محدد.

العالم-امريكا

ونقلت وكالة بلومبرغ اليوم الأربعاء، عن مصادر في الإدارة الأمريكية، على دراية بخطط الإعداد لقمة الزعيمين قولهم: إن مساعدي ترامب الذين يعدون لاجتماع القمة، ينصحون الرئيس بعدم تقديم أي تنازلات لكوريا الشمالية.

 وقالت الوكالة في نفس الوقت، إن البيت الأبيض يريد تحميل كل المسؤولية عن نجاح أو فشل القمة لبيونغ يانغ. ووفقا لمصادر الوكالة، يعتزم ترامب ترك الاجتماع والخروج منه في أي وقت، بمجرد أن يبدو له أنه لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية.

 وفي الوقت نفسه، وفقا لبلومبرغ، لا يستبعد الرئيس الأمريكي أن يتمكن من الاقتراح على كيم جونغ أون عقد قمة أخرى، ربما في الخريف، في منتجعه في "مار لاغو" في فلوريدا، إذا ما تمكنا من إيجاد لغة مشتركة.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن قمة الزعيمين ستبدأ في 12 يونيو في الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا الكائنة في سنغافورة. ولاحظت بلومبرغ، أنه إذا سار الاجتماع الأول على ما يرام، فإن المفاوضات ستستكمل في نفس اليوم أو حتى في اليوم التالي 13 يونيو.

ووفقًا لمصادر الوكالة، يعتقد مساعدو ترامب أن الرئيس أصبح مستعدا للاجتماع.. وكتبت الوكالة أن استعداداته للمحادثات جرت على مدى عدة أسابيع متضمنة على وجه الخصوص وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، وأندرو كيم، كبير الخبراء في شؤون كوريا في وكالة الاستخبارات المركزية CIA .

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