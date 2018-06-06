سخط إسرائيلي على رئيس الاتحاد الفلسطيني بسبب إلغاء ودية الأرجنتين

العالم - رياضة

وبعد إعلان السفارة الصهيونية في بوينوس آيريس إلغاء المباراة الودية بسبب "تهديدات واستفزازات" ضد النجم ليونيل ميسي، قال ليبرمان: "من المؤسف أن فريق كرة القدم الأرجنتيني لم يقاوم ضغوط الذين يضمرون الكراهية لإسرائيل وهدفهم الوحيد انتهاك حقنا الأساسي في الدفاع عنا وتدمير إسرائيل".

وهو أول تعليق لمسؤول حكومي صهيوني منذ الإعلان عن إلغاء المباراة.



وأتى إعلان إلغاء المباراة عقب احتجاجات فلسطينية على إقامتها، وموقف الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني الفاتر منها.



وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، قد دعا الأحد، إلى "حرق" صور نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال قدومه للمشاركة في المباراة التي تقام في القدس الغربية.



وقال الرجوب بعد تسليم رسالة احتجاج إلى الممثلية الأرجنتينية في الضفة الغربية المحتلة: "ميسي هو رمز للمحبة والسلام نطالبه ألا يكون جسراً لتبييض وجه الاحتلال".

مؤكداً أنه "ابتداء من يوم الأحد الماضي، بدأنا حملة ضد الاتحاد الأرجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصياً الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والإسلامية".



وشكلت رسالة الرجوب إلى الجانب الضغط الكبير على المنتخب الأرجنتيني بنجومه الكبار خاصة ليونيل ميسي، سبباً آخر لإلغاء المباراة.



وانهالت ردود الأفعال الإسرائيلية بعد الإلغاء، متهمة المنتخب الأرجنتيني بالاستسلام، وعلق وزير الأمن العام الإسرائيلي غلعاد اردان على إلغاء المباراة، قائلاً: "تربطنا ب‍الأرجنتين علاقة جيدة، وما حدث هو أقل من أن يقال مقاطعة لإسرائيل، علاقتنا بهم رائعة"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء.



ولكنه أضاف أن "التحريض من قبل جبريل الرجوب ودعوته لحرق صور ميسي دفع المنتخب الأرجنتيني لإلغاء المباراة، إضافةً إلى خوف الفريق من التعرض لاعتداءات في القدس". موضحاً: "المنتخب الأرجنتيني فضل ترك الأمر برمته".



ودعا نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيلي بن داهان، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لإلغاء تصريح رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب، ومنعه من دخول إسرائيل قائلاً، إن "الرجوب عدو خسيس، يجب على إسرائيل أن تعلنه عدواً حقيقياً".



من جهة أخرى، قال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة: "قد تكسب حكومة نتانياهو دعم ترامب، لكنها تخسر العالم بأكمله".



وأضاف عودة: "لا يمكن الاستمتاع بمثل هذه المبارايات بينما يُسحق الفلسطينيون وحرمانهم من حقوقهم، هناك طريقة واحدة للفوز: إنهاء الاحتلال وإرساء السلام".



وأشادت عضو الكنيست حنين الزعبي بالقرار الأرجنتيني قائلة، إن "عقد المباراة في القدس بين المنتخبين الأرجنتيني والإسرائيلي في الوقت الذي يواصل فيه جنود الاحتلال ذبح الفلسطينيين يجعل أمر القتل مشروعاً بطريقة ما".

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