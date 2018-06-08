البث المباشر
البحرينيون يخرجون فجراً في أولى تظاهرات يوم القدس العالمي
أنور قرقاش: طرد سوريا من جامعة الدول العربية كان خطأ
مراسل العالم: سقوط صاروخين من عيار ١٠٧ ملم على بلدة كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي مصدرهما المجموعات المسلحة في ناحية بروما المجاورة.
مراسل العالم: مصدر عسكري يمني يؤكد إحراق مخزن أسلحة لمرتزقة العدوان شرق مديرية المتون بالجوف.
مراسل العالم: انكسار زحف للمرتزقة في جبهة صبرين والخليفين وتدمير 13 آلية عسكرية منها 5 تحمل معدلات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم في الجوف.
إصابة مصور قناة المسيرة الفضائية أحمد حسن حمطان بجروح أثناء تغطيته الإنجازات الميدانية للجيش واللجان الشعبية في مديرية المتون بالجوف.
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية المتون في الجوف
الرئيس المصري يكلف وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لشريف إسماعيل
مفوضية الانتخابات العراقية تقول إنها ستطعن على قرار البرلمان إعادة فرز الأصوات الانتخابية يدويا
بوتين: لا نخطط حاليا لسحب قواتنا المنتشرة في سوريا

غضب موريتاني ضد السعودية

غضب موريتاني ضد السعودية
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

غصت مواقع التواصل الاجتماعي بموريتانيا منذاول امس الاربعاط بحملة تضامن واسعة مع نائب رئيس البرلمان الموريتاني محمد غلام ولد الحاج الشيخ، عقب رفض السعودية منحه تأشيرة لأداء مناسك العمرة. 

العالم- افریقیا

وعرف ولد الحاج الشيخ بمواقفه الداعمة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويرأس "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" وهو هيئة موريتانية غير حكومية تنشط في مجال الدفاع عن فلسطين. 

وعبر عشرات المدونين والنشطاء والإعلاميين بموريتانيا، عن استغرابهم للقرار السعودي، معتبرين أنه يشكل إهانة لبلدهم. 

وكشف ولد الحاج الشيخ، أن سفارة السعودية بنواكشوط، منعته من زيارة بلاد الحرمين لأداء مناسك العمرة في رمضان المبارك، بسبب موقفه الرافض لحصار قطر، ووسم حركة حماس بالإرهاب. 

وقال محمد غلام ولد الحاج الشيخ، في مقال مطول نشره بوسائل إعلام محلية، إن جواز سفره أرسلته الجهات المختصة في مجلس النواب، وقامت بكل الإجراءات الرسمية عبر وزارة الخارجية، وتقدمت بطلب من المجلس إلى السفارة السعودية في نواكشوط، حيث ردت بالرفض. 

إهانة دبلوماسية  

واعتبر الإعلامي الهيبة ولد الشيخ سيداتي، أن رفض السفارة السعودية في نواكشوط طلب مؤسسة دستورية هي الجمعية الوطنية (البرلمان) إهانة دبلوماسية لموريتانيا. 

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك: "صدُّ نائب رئيس الجمعية الوطنية محمد غلام ولد الحاج الشيخ عن المسجد الحرام، ومنعه من تأدية عمرة في رمضان، رغم كتابة الجمعية الوطنية رسميا – عبر وزارة الخارجية - للسفارة السعودية في نواكشوط يعتبر جريمة مكتملة الأركان، وإهانة دبلوماسية لـموريتانيا". 

وكتب الإعلامي الموريتاني بقناة الجزيرة أحمد فال ولد الين: "لم أستغرب منع النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ من العمرة، فتلك شنشنة عهدناها ممّن حوْل الحرميْن من الأعراب. فكم ردوا من محرم متضرعٍ في إحرامه، وكم أسالوا من دموع على خدود أضناها الرهق والسهر شوقا إلى البيت العتيق؟!". 

وعلق الكاتب الصحفي والمدون محمد ناجي ولد أحمدو على الموضوع قائلا: "لو قرأ خادم الحرمين الشريفين مقال النائب الموقر محمد غلام عن أشواقه للحرمين وتلك الربي؛ الذي صاغه بحب وصدق وتقدير لتلك المرابع التي كانت للدين أول مبسم؛ وعبر فيه عن حبه للمملكة العربية السعودية لأصدر الأمر للسفارة في نواكشوط بمنحه تأشيرة دائمة للعمرة والحج ثم العمرة والحج ثم العمرة والحج". 

أما الشاعر الموريتاني النبهاني ولد أمغر، فعلق على الجدل الذي أثاره منع ولد الحاج الشيخ من تأشيرة السعودية بالقول: "باذخة صادقة شجية معبرة جميلة وقوية؛ أشواق أستاذنا النائب الموقر محمد غلام ولد الحاج الشيخ للحرمين الشريفين!". 

102

روابط ذات صلة

ألمانيا تشتبه بأن مهاجرا عراقيا اغتصب فتاة وقتلها وفر عائدا إلى بلاده

بوتن يكشف سبب بقاء روسيا في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأرجنتين تحصل على قرض من صندوق النقد بقيمة 50 مليار دولار

يوم القدس العالمي يوم الامة لفلسطين

الحكم بالمؤبد على منفذ هجوم ستوكهولم

مع تصاعد التوتر الخليجي… تحركات مكثفة للملك سلمان

الناتو يرد على طموح قطر بالانضمام إليه

ارتفاع عدد ضحايا ثوران بركان فويغو في غواتيمالا الى 109

عشية يوم القدس 100 ألف فلسطيني يؤدون الصلاة في الأقصى

تعرف على الدول التي يستطيع السوريون دخولها دون تأشيرة

الشعور بالتقزز يحمي الإنسان من الأمراض

الكويت تعلق رسميا على تصرف أحرج "ناقل الأسرار" إلى ابن سلمان

الحريري ليس نادما على احالة ملف والده للمحكمة الدولية

تونس... ارتفاع قتلى غرق مركب المهاجرين إلى 73

بالوثائق .. هذا ما تم الاتفاق عليه بين سائرون والحكمة والوطنية

غضب موريتاني ضد السعودية

ألمانيا تشتبه بأن مهاجرا عراقيا اغتصب فتاة وقتلها وفر عائدا إلى بلاده

بوتن يكشف سبب بقاء روسيا في سوريا

مصدر: آلاف اللاجئين السوريين سيعودون إلى وطنهم من لبنان خلال أيام

اجتماع روسي عراقي إيراني سوري بمركز تبادل المعلومات في بغداد

ترامب: إيران غيرت سلوكها في المنطقة بعد خروجنا من الاتفاق النووي

اختراق طائرة ركاب عن بعد.. والخبراء يدقون ناقوس الخطر

الأکثر مشاهدة