البث المباشر
العبادي يكلّف بالتحقيق الفوري في انفجار مدينة الصدر في بغداد
البحرينيون يخرجون فجراً في أولى تظاهرات يوم القدس العالمي
أنور قرقاش: طرد سوريا من جامعة الدول العربية كان خطأ
مراسل العالم: سقوط صاروخين من عيار ١٠٧ ملم على بلدة كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي مصدرهما المجموعات المسلحة في ناحية بروما المجاورة.
مراسل العالم: مصدر عسكري يمني يؤكد إحراق مخزن أسلحة لمرتزقة العدوان شرق مديرية المتون بالجوف.
مراسل العالم: انكسار زحف للمرتزقة في جبهة صبرين والخليفين وتدمير 13 آلية عسكرية منها 5 تحمل معدلات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم في الجوف.
إصابة مصور قناة المسيرة الفضائية أحمد حسن حمطان بجروح أثناء تغطيته الإنجازات الميدانية للجيش واللجان الشعبية في مديرية المتون بالجوف.
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية المتون في الجوف
الرئيس المصري يكلف وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لشريف إسماعيل
مفوضية الانتخابات العراقية تقول إنها ستطعن على قرار البرلمان إعادة فرز الأصوات الانتخابية يدويا

الكويت تعلق رسميا على تصرف أحرج "ناقل الأسرار" إلى ابن سلمان

الكويت تعلق رسميا على تصرف أحرج
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

علقت دولة الكويت على التقرير الذي نشرته صحيفة "الراي" الكويتية، والذي تناول تفاصيل "اجتماع عاصف" جرى في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل أيام.

العالم - العالم الاسلامي

واستهجنت الكويت، الأربعاء الماضي، التقارير الذي تحدثت عن "عدم ارتياح" الولايات المتحدة لموقفها حيال بعض القضايا في مجلس الأمن الدولي خاصة بعد مشروع قرارها حول حماية دولية للشعب الفلسطيني؛ مؤكدة عمق العلاقة والتنسيق بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، تأكيده "عمق العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة ومدى التنسيق الجاري بين البلدين، باعتبارهما ضمن تحالف استراتيجي، ويربطهما شراكة استراتيجية على كافة المستويات".

وقال المصدر المسؤول: إن "ما أشارت إليه إحدى الصحف الكويتية من عبارات توحي بعدم ارتياح الإدارة الأمريكية لموقف الكويت في مجلس الأمن حيال بعض القضايا المطروحة على المجلس، لا يعبر عن طبيعة وعمق العلاقات الكويتية الأمريكية، فضلا عن التشاور القائم بينهما في إطار مجلس الأمن".

وكانت الولايات المتحدة، استخدمت، في الثاني من الشهر الجاري، حق النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع قرار تقدمت به الكويت لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وحظي مشروع القرار الكويتي بتأييد عشر دول بينها، روسيا والصين وفرنسا، بينما امتنعت بريطانيا وإثيوبيا وهولندا وبولندا عن التصويت.

وكانت صحيفة "الراي"، نقلت عن مصدر أمريكي مطلع تفاصيل لقاء "قصير جدا وعاصف" جرى قبل أيام  بين الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، سفير الكويت في واشنطن، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب الذي وصفته تقارير إعلامية بأنه ناقل أسرار البيت الأبيض إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وبحسب المصدر، نقل كوشنر خلال اللقاء انزعاج الإدارة الأمريكية من موقف الكويت في مجلس الأمن تجاه مخارج الحلول للأوضاع المتأزمة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المصدر أن كوشنر عاتب الشيخ سالم، وقال له إن التصرف الكويتي في مجلس الأمن أحرجه شخصيا أمام مسؤولي الإدارة "وأمام دول صديقة لأمريكا تدعم جهودنا لحل الأزمة، وأنتم تعرفون أنني شخصيا تعهدت لكثيرين بأن الكويت لا تدعم الإرهاب".

وأضاف المصدر أن كوشنر كشف خلال اللقاء أنه كان يعمل والسعودية ومصر على بيان مشترك عربي — أمريكي يتعلق بالأوضاع في غزة، وأنه لم يكن يعلم "أن الكويت خارج الإجماع العربي، مع أنها تدعي أنها تمثل الكتلة العربية في مجلس الأمن (…) أنتم بهذا الفعل دفعتمونا إلى تأجيل هذا الموقف المشترك حتى تتضح لنا الرؤية".

وتحدث كوشنر —حسب المصدر- عن دفاع أمريكا عن موقف الكويت، وردها الدائم على من يحاول تكبير مساهمة جمعيات فيها أو أشخاص بدعم الإرهاب، وأنه شخصيا كان وراء إقناع دول كثيرة بإبقاء الكويت وسيطا في الأزمة الخليجية، رغم أن كثيرين أرادوا أن نصنفها كطرف، وكذلك إعطاء دفع للوساطة الكويتية من قبل الإدارة الأمريكية وهو ما تجلى في مختلف المواقف التي ركزت على تكامل التحركين الأمريكي والكويتي وفي تصريحات ترامب شخصيا.

وخرج كوشنر من اللقاء بعد خمس دقائق، وفق المصدر، قائلا للسفير الكويتي: سأتركك مع شبابي (my guys) حتى تتوصلوا الى بعض الترقيع للأمر (damage control).

103-10
 

روابط ذات صلة

هذه آخر تطورات خطة ترامب التي ناقشها كوشنر وابن سلمان

دعوات بالكونغرس لمساءلة كوشنر بسبب ابن سلمان!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في استقبال ملك المغرب... سكان طنجة يرفعون شعار "أخنوش ارحل"

"أبي رقراق".. منتدى حول عمران النهر وتأريخه

السفير الايراني في لندن: اميركا واهمة حول استعداد الدول الاخرى لاطاعة اوامرها

نائب رئيس مجلس الشعب السوري : الطريق الوحيد إلى تحرير فلسطين يمر عبر المقاومة

على رأسه قوة ضاربة مختصة بعمليات الاقتحام.. شاهد بالفيديو؛ أضخم رتل مدجج للجيش السوري إلى الجنوب

لاول مرة.... مجلس الأمن يفرض عقوبات على 6 من المهربين في ليبيا

سيدي الشهيد.. سنفطر في القدس

رومانيا: ندعم مواقف اوروبا ضد الحظر علي ايران

السفير الايراني في بغداد يؤكد ضرورة تعزيز جبهة المقاومة امام الاستكبار

الميادين الخمسة بقطاع غزة تتحضر لمليونية القدس

الأرجنتين تحصل على قرض من صندوق النقد بقيمة 50 مليار دولار

يوم القدس العالمي يوم الامة لفلسطين

الحكم بالمؤبد على منفذ هجوم ستوكهولم

مع تصاعد التوتر الخليجي… تحركات مكثفة للملك سلمان

الناتو يرد على طموح قطر بالانضمام إليه

ارتفاع عدد ضحايا ثوران بركان فويغو في غواتيمالا الى 109

عشية يوم القدس 100 ألف فلسطيني يؤدون الصلاة في الأقصى

تعرف على الدول التي يستطيع السوريون دخولها دون تأشيرة

الشعور بالتقزز يحمي الإنسان من الأمراض

الكويت تعلق رسميا على تصرف أحرج "ناقل الأسرار" إلى ابن سلمان

الأکثر مشاهدة