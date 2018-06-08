غینیا: خروج امیركا من الاتفاق النووي غیر مبرر اطلاقا

العالم - ايران

وخلال استقباله السفیر الایراني في كوناكري وحید كیاني یوم امس الخمیس قال تورة، ان بلاده كالاتحاد الافریقي یدعم الاتفاق النووي والجهود الرامیة للحفاظ علیه وان اجراء الحكومة الامیركیة في نقض هذا الاتفاق الدولي امر غیر قانوني.

وفي جانب اخر من تصریحه وصف العلاقات بین البلدین غینیا والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بانها طیبة جدا، مؤكدا ضرورة تطویرها حسبما افادت وكالة ارنا.

بدوره سلم السفیر الایراني خلال اللقاء رسالة وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف لنظیره الغیني وهنأه لانتخابه مجددا في الوزارة الجدیدة ببلاده، وتباحث معه حول سبل تطویر العلاقات بین البلدین.

ونوه كیاني الى مسالة نقل السفارة الامیركیة الى القدس وانتهاك قرارات مجلس الامن الدولي وتاثیر هذا الاجراء فی خلق التوتر فی العالم خاصة في العالم الاسلامي وكذلك استشهاد اكثر من 120 فلسطینیا على ید قوات الكیان الصهیوني فی الحدود مع غزة وقال، ان هذه الاحداث هي نتیجة لاجراءات الحكومة الامیركیة الحمقاء والمتغطرسة.

ودعا السفیر الایرانی الى رفع مستوي التعاون بین الدول الاسلامیة فیما یتعلق بالقضیة الاولى للعالم الاسلامي اي قضیة فلسطین.

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