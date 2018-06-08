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ليبيا: مديرية أمن بنغازي تستعد لفصل 1000 عضو من منتسبيها

ليبيا: مديرية أمن بنغازي تستعد لفصل 1000 عضو من منتسبيها
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية أمن بنغازي أنها بصدد فصل ما يقارب عن 1000 عضو منقطع عن العمل بالتنسيق مع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ابراهيم بوشناف.

العالم - ليبيا

وأكد المكتب الإعلامي لمديرية الأمن انه لن يتم التراجع عن قرار الفصل بعد صدوره، مشددة علي الاستمرار في تطبيقه ولو حتى رجع العضو بعد صدوره.

وأضاف أن هذا يعتبر إشعار نهائي وحسب القانون فعلى جميع المنتسبين الالتحاق بأعمالهم وتقديم ما يفيد بسبب تغيبهم عن الواجب، في مدة أقصاها بعد عيد الفطر مباشرة وإلا فسيتخذ الأجراء حسب القانون.

وأشار إلى أن الفصل أو التغيير التنظيمي، هو نهج يُتبع لفصل أو لتحويل أو انتقال الفرد، أو فريق عمل، من حالة راهنة ضعيفة لا تحقق أي فائدة للمؤسسة إلى حالة مستقبلية منشودة وهي عملية تنظيمية تهدف إلى مساعدة أعضاء الأقسام بالمؤسسة لمعرفة واجبات كل عضو، وبالتالي، تبني التغييرات في بيئة الأعمال الخاصة بهم والتي تناسب قدرات كل منهم.
 

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ليبيا: مديرية أمن بنغازي تستعد لفصل 1000 عضو من منتسبيها

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