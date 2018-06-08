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ترامب يعلن ضرورة وجود روسيا في قمة السبع الكبار

ترامب يعلن ضرورة وجود روسيا في قمة السبع الكبار
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا يجب أن تعود إلى قمة السبع الكبار، حسبما أفادت وكالة "رويترز" .

العالم-أوروبا

وقال ترامب: "سواء أحببتم ذلك أم لا — وقد يكون من الخطأ سياسيا قول ذلك — لكننا بحاجة إلى حكم العالم. وهناك مجموعة السبع الكبار، التي كانت سابقا مجموعة الثماني الكبار، التي طردت روسيا، ويجب عليها الآن أن تعيد روسيا، لأننا بحاجة لروسيا على طاولة المفاوضات".

وكتب ترامب، على تويتر، اليوم ضمن سلسلة تغريدات صباحية، "أتطلع الى تسوية الاتفاقات التجارية غير العادلة، مع دول مجموعة السبع. إذا لم يحدث ذلك، سيكون افضل، مؤكدا أنه ليس فوق القانون. 

وأشارت "رويترز" إلى أنه من المتوقع حدوث صدام بين بقية زعماء مجموعة السبع الكبار وترامب، عندما يحاولون الضغط عليه من أجل إلغاء الرسوم الجمركية، التي فرضها على واردات الصلب والألمنيوم، ويخشون أن تؤدي إلى نشوب حرب تجارية.

وكانت المجموعة، تضم 8 دول منذ عام 1998، لكن الدول الأعضاء قررت عدم الحضور إلى القمة في سوتشي في عام 2014، بسبب الأوضاع في القرم، والتقت في بروكسل دون روسيا.

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