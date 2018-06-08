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جبهة البوليساريو تدعو المغرب إلى مفاوضات مباشرة

جبهة البوليساريو تدعو المغرب إلى مفاوضات مباشرة
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

دعت جبهة البوليساريو على لسان الرئيس إبراهيم غالي المملكة المغربية للجلوس فورا على طاولة المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة، في إطار المساعي الأممية لحل القضية ومنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

العالم - افریقیا

وأفاد إبراهيم غالي، أنه أبلغ نظيره الجنوب إفريقي، مطالبه بتطبيق قرار القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي، القرار 677، المتناغم مع قرار مجلس الأمن الدولي 2414، من أجل الشروع الفوري في مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء الذي جمع الرئيسين، قال ابراهيم غالي ” قد اتفقنا على أنه لا يجب التساهل مطلقا مع أي مساس بالعقد الذي يجمع شعوب وبلدان إفريقيا في إطار منظمتها القارية، لضمان السلم والاستقرار في قارتنا والعالم “. 

وأكد في هذا السياق أن المملكة المغربية، كعضو في الاتحاد الإفريقي، ملزمة باحترام المبادئ والأهداف التي ينص عليها القانون التأسيسي للاتحاد، وخاصة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها لحل النزاعات بين الدول الأعضاء“. 

وأضاف ” وقد أتيحت لنا الفرصة لنتبادل النقاش والتحليل العميق مع فخامة الرئيس سيريل رامابوسا، حيث وقفنا على تطابق وجهات النظر إزاء مجمل المسائل الثنائية والقارية والدولية ذات الاهتمام المشترك “. 

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