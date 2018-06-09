توجيه اتهام جديد لرئيس حملة ترامب الانتخابية

العالم - الاميركيتان

ويلاحق مع مانافورت احد مساعديه المقربين وهو روسي يدعى قسطنطين كيليميك، بحسب القرار الاتهامي الذي وقعه المدعي الخاص روبرت مولر.

ويتهم الرجلان بمحاولة رشوة شاهدين في التحقيق الذي يشمل افرادا لعبوا دورا في انتخابات العام 2016، ما حمل مولر على طلب الغاء اطلاق السراح المشروط لمانافورت أو تشديد شروط الرقابة القضائية عليه.

ومن المفترض ان يمثل مانافورت أمام قاض الاسبوع المقبل حول هذه المسألة.

وجاء في القرار الاتهامي ان مانافورت وكيليميك وغيرهما قاموا بحملة ضغط لصالح حكومة الرئيس الاوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي تدعمه موسكو. وشملت العملية دفع أكثر من مليوني يورو الى مسؤولين أوروبيين كبار سابقين.

وينفي مانافورت التهم الموجهة اليه ومن المفترض ان تتم محاكمته في اجراءين على حدة خلال تموز وايلول.

ودخل التحقيق حول التدخل الروسي في الحملة الرئاسية الاميركية عامه الثاني ولا يزال يلقي بظلاله على رئاسة دونالد ترامب الذي يندد باستمرار بحملة تستهدفه.

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