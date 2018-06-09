جنوب أفريقيا تؤكد دعمها للفلسطينيين في مجلس الأمن

العالم - افريقيا

جاء ذلك في رد للوزيرة الأفريقية على سؤال، أمس الجمعة، حول ما إذا كان يستطيع الفلسطينيون أن يعتمدوا على دعم بلادها في نضالهم نحو الاستقلال والحرية، حسبما افادت القدس العربي.

وكانت سيسولو التقت مع الصحافيين لدى الأمم المتحدة، الجمعة، عقب انتخاب الجمعية العامة خمسة أعضاء غير دائمين لمجلس الأمن الدولي للعامين المقبلين، من بينها دولة جنوب أفريقيا.

وأكدت المسوولة الأفريقية “لقد كنا من المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام ما يواجهونه من عقبات وسنواصل هذا الدعم. نحن الآن نتحاور مع مجموعات يهودية ورجال دين يهود في جنوب أفريقيا حول كيفية تقديم مساعدة للأطراف المعنية لحل النزاع. وإنني أومن أن في زماننا هذا سنشهد السلام بين فلسطين وإسرائيل. نعم يستطيع الفلسطينيون أن يعتمدوا علينا في هذا المجال”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت، أمس الجمعة، كلا من جنوب أفريقيا وألمانيا وبلجيكا وأندونيسيا وجمهورية الدومينيكان لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للسنتين 2019 و2020 لتحل محل الدول الخمسة التي ستغادر المجلس نهاية هذا العام وهي إثيوبيا والسويد وهولندا وبوليفيا وكازاخستان.

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