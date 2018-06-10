تركيا تضمن عدم تهديد إس-400 المستوردة من روسيا للناتو

العالم - ترکیا

وجاء هذا التصريح على لسان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، الذي قال إن جوهر قلق الولايات المتحدة يكمن في مخاوفها من قدرة رادارات "إس-400" على رصد مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس وغيرها من أسلحة الناتو الموجودة في تركيا ونقل بيانات حولها.

وأضاف جانيكلي: "قد شرحنا لهم (الأمريكيون) أننا نضمن ألا تنجم أي تهديدات من إس-400 على أسلحة الناتو.

وجدد تأكيد أنقرة أنها لن تلغي الصفقة المبرمة مع روسيا في ديسمبر 2017 بشأن شراء بطاريتين من المنظومات الصاروخية "إس-400"، قائلا إن الجيش التركي سيحصل عليها والموضوع غير قابل للمناقشة.

المصدر: روسيا اليوم

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