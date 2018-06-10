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ترودو يرفض تبرير ترامب سحبه تأييد بيان G7

ترودو يرفض تبرير ترامب سحبه تأييد بيان G7
الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الأخير لم يقل شيئا في مؤتمره الصحفي لمجموعة السبع لا يعرفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو لم يقله من قبل.

العالم - الأميرکيتان

وأوضح مكتب ترودو أمس السبت في بيان نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "ترودو لم يقل شيئا لم يكن قد قاله من قبل علنا أوفي محادثات خاصة مع الرئيس".

وأضاف المكتب أن ترودو مازال يركز على ما تم إنجازه خلال اجتماع القمة الذي استغرق يومين في كيبيك.

ويأتي البيان ردا على انتقاد ترامب لترودو على "تويتر" ووصفه "بالضعيف وغير الصادق" في أعقاب اجتماع قمة مجموعة السبع، وسحبه تأييده للبيان الختامي للقمة.

وكان ترامب أوضح أنه اتخذ هذا قرار سحب تأييد البيان الختامي بسبب التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الكندي ترودو بأن "رسوم الولايات المتحدة كانت مهينة"، وأنه "لن يسمح له بالجلوس على كتفيه".

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الكندي خلال مؤتمر صحفي تذرّع ترامب بهواجس الأمن القومي لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم بأنه "مهين" للمحاربين الكنديين القدامى الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء الأمريكيين.

وقال ترودو: "أبلغ ترامب بأسفي بمنتهى الوضوح على مضيّ كندا قدما في فرض إجراءات انتقامية اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بتطبيق رسوم تعادل تلك التي فرضها علينا الأمريكيون ظلما".

المصدر: روسيا اليوم

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