البث المباشر
متحدث باسم الداخلية العراقية: الدفاع المدني يحاول السيطرة على النيران في مخزن لصناديق الاقتراع في بغداد
سلاح الجو السوري ينفذ سلسلة غارات على مواقع وتحركات ومراكز المسلحين في كل من بنش ورام حمدان وبروما بريف ادلب، ردا على عمليات التسلل المتكررة باتجاه بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين
ليبرمان يربط أي "تسهيلات" لغزة باستعادة جثماني شاؤول وجولدن
وصول سفير جنوب أفريقا برفقة وفد الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ ايرز
مسؤول امني: حريق كبير يلتهم اكبر مخازن صناديق الاقتراع وسط بغداد قبل اعادة العد اليدوي
متحدث باسم الداخلية العراقية: الدفاع المدني يحاول السيطرة على نيران في مخزن لصناديق الاقتراع في بغداد
ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات في نيكاراغوا إلى 137 قتيلا
موغريني: من الضروري المحافظة على مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري
سلاح الجو المسير اليمني يقصف تجمعات العدوان ومرتزقة السعودية بالساحل الغربي
وزير الأمن الداخلي "الاسرائيلي" جلعاد أردان: سأطالب الكابينت اليوم بإقرار إطلاق النار على مطلقي الطائرات الورقية الحارقة

"صفعة فرنسية" لشبكات تهريب البشر في ليبيا

الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت فرنسا، السبت، تجميد أي ممتلكات محتملة على أراضيها لـ6 أشخاص يقودون شبكات ناشطة لتهريب المهاجرين في ليبيا، بعد إعلان الأمم المتحدة، فرضها عقوبات على هؤلاء الأشخاص وهم 4 ليبيين وإريتريين اثنين.

العالم - أوروبا

ووفقا لمصادر فرنسية، تخضع "الأموال والموارد الاقتصادية"، التي قد تكون موجودة في فرنسا للأشخاص 6 "لإجراء تجميد"، وذلك بموجب قرار لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 7 من يونيو 2018. 

وكان مجلس الأمن الدولي فرض، الخميس، عقوبات على هؤلاء الأشخاص، تشمل تجميد حساباتهم المصرفية ومنعهم من السفر.

ترحيب دولي بالقرار 

من جانبها، رحبت هولندا بالقرار، قائلة: "إنها المرة الأولى التي يفرض فيها مجلس الأمن عقوبات على قادة شبكات عنيفة لتهريب البشر".

وأثار تحقيق بثته شبكة "سي ان ان" الأميركية في نهاية 2017 بشأن مهاجرين أفارقة يتم بيعهم كعبيد استياء دوليا.

وأعلن القضاء الليبي، في مارس، إصدار مذكرات توقيف بحق أكثر من 200 ليبي أجنبي متورطين في شبكة للهجرة السرية إلى أوروبا.

وتتهم ليبيا، التي تشهد حالة من الفوضى وغياب الأمن منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، باستغلال المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء وإساءة معاملتهم.

ويصل معظم هؤلاء إلى ليبيا لمحاولة عبور البحر المتوسط في رحلات خطيرة، إلى إيطاليا أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.

طلب فديات

وذكرت مصادر محلية ومنظمات غير حكومية، أن مجموعات مسلحة تقوم بخطف هؤلاء المهاجرين في المدن، وتجميعهم في مراكز اعتقال غير قانونية وبتعذيبهم قبل الاتصال بعائلاتهم لطلب فديات.

وأصبحت عمليات التهريب هذه تجارة مربحة لكثير من هذه المجموعات المسلحة، التي أقامت شبكة منظمة بفروع في عدد من الدول الأفريقية لنقل الأموال.

وفي وثيقة سرية سلمت إلى مجلس الأمن الدولي، في بداية فبراير، قال خبراء في الأمم المتحدة إن تهريب البشر يشهد ارتفاعا في ليبيا.

221

روابط ذات صلة

مهاجرون أفريقيون يفرون من مركز لتهريب البشر في ليبيا

قبل اجتياحها.. كم تبلغ تكلفة تهريب البشر من "الرقة"؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

"صفعة فرنسية" لشبكات تهريب البشر في ليبيا

احياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء الهجوم الارهابي على البرلمان الايراني

ما سر النظارات الجديدة للملكة إليزابيث؟!

هل يحنّ الأسد إلى لندن؟

صورة بألف كلمة!

نصف يهود أمريكيا ضد نقل السفارة الی القدس

مصر تستقبل آبي أحمد وتعلن التوافق مع إثيوبيا

ارتفاع قتلى نيكاراغوا.. في حصيلة "تظاهرات ضد الرئيس"

ترامب يصل إلى سنغافورة للقاء كيم

ترامب يتأثر من انتحار طاهي شهير !

وصول المنتخب المصري إلى روسيا للمشاركة في المونديال

روحاني: ايران مستعدة للتعاون الاستراتيجي مع الهند

الملاكمة عودة موفقة لفيوري إلى الحلبة

جائزة كندا الكبرى فيتل اول المنطلقين

باريس.. لاجئ سوري يطلق علامة تجارية فاخرة للأحذية+فيديو

حرس الثورة يقضي على خليتين ارهابيتين في شمال غرب ايران

بالصور، جرحى بينهم أطفال حصيلة غارات للعدوان السعودي على اليمن

صورة محمد صلاح على صحيفة اسبانية تشعل الشوارع المصريه جدلا.. والسبب!؟

البيان الختامي لمنظمة شنغهاي يؤكد على تنفيذ اطراف الاتفاق النووي لالتزاماتهم

حركة فتح ومسيرات العودة

الأکثر مشاهدة