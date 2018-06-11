اليابانيون يطالبون بوقف التحليق إثر تحطم "إف-15" أمريكية

العالم - أسيا والباسفيك

وأوضحت الوكالة اليابانية أن المقاتلة سقطت في المحيط على بعد 50 ميلا إلى الجنوب من مدينة ناها، المركز الإداري لجزيرة أوكيناوا، لافتة إلى أن الطيار نجح في القفز من المقاتلة قبل سقوطها وانتشلته فرق البحث والإنقاذ.

ودعت السلطات المحلية في أوكيناوا سلطات البلاد إلى التحرك لإيقاف طلعات الطيران الأمريكي من قاعدة سلاح الجو الأمريكي "كادينا"، الواقعة على الساحل الغربي للجزيرة حسبما افادت وكالة تاس.

فيما طالب وزير الدفاع الياباني أتسونوري أونوديرا، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي اليابانية باتخاذ إجراءات لمنع وقوع حوادث مشابهة.

وقال الوزير: "قدمنا عرضا رسميا لقيادة القوات المسلحة الأمريكية في اليابان، طالبنا فيه الأمريكيين بالتقيد الصارم بمعايير السلامة والإجراءات لمنع وقوع مزيد من الحوادث على أراضينا".

ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقد شهدت الجزيرة اليابانية مطلع العام الجاري هبوطا اضطراريا لطائرة هليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأمريكية على شاطئ أوكيناوا بسبب عطل فني. وقبل ذلك سقطت نافذة زجاجية من إحدى الطائرات العسكرية في ملعب مدرسة في الجزيرة.

وألّبت هذه الحوادث التي تشهدها الجزيرة، إضافة إلى ارتكاب بعض أفراد الجيش الأمريكي جرائم جنائية في بعض الأحيان بحق مواطني أوكيناوا، الوجود الأمريكي في الجزيرة اليابانية.

وتستضيف الجزيرة اليابانية التي تتمتع بموقع استراتيجي على حافة بحر الصين الشرقي، نحو 30 ألف جندي أمريكي يعيشون ويعملون في قواعد عسكرية تغطي خمس مساحة الجزيرة.

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