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"لفظ نابي"استخدمه روبرت دي نيرو انتقادا لترامب

الإثنين ١١ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

وجه الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، روبرت دي نيرو، انتقادا حادا للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مستخدما لفظا نابيا خلال البث التلفزيوني الحي لحفل جوائز توني المسرحية.

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واعتلى دي نيرو، المسرح في مبنى راديو سيتي ميوزيك، في نيويورك، الأحد، لتقديم مغني الروك، بروس سبرينغستين، الذي قدم أداء خلال الحفل.

وقال دي نيرو، دون أي تمهيد مشيرا لترامب "سأقول شيئا واحدا"، واستخدم لفظا نابيا.

وتابع قائلا وسط صياح وتصفيق حماسي من الجمهور، الذي ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين "لم يعد الأمر فقط فليسقط ترامب"، ثم استخدم اللفظ النابي.

ولم يدل دي نيرو بالمزيد، وانتقل مباشرة إلى الكلمة المعدة مسبقا لتقديم سبرينغستين.

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" كلمات دي نيرو، مع تغطية السباب لملايين المشاهدين، في المنازل، والذي أصبح الأكثر مشاركة على "تويتر".

ودي نيرو أحد الممثلين، الذين يحظون باحترام كبير في الولايات المتحدة، وفاز بجائزتي أوسكار عن دوريه في فيلمي "ريغينغ بول"" أو الثور الهائج، والجزء الثاني من سلسلة (ذا غود فاذر) أو الأب الروحي.

ووجه دي نيرو، الليبرالي، الانتقادات لترامب الجمهوري، على نحو متزايد في فعاليات أصغر، لم يكن أي منها بمستوى حفل توزيع جوائز توني أو حجم متابعيه.

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