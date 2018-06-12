شاهد.. تاريخ مثقل بانعدام الثقة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

العالم - أسيا و الباسفيك

قمة هي الأولی من نوعها بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة؛ إلا أنها تنوء بتاريخ مثقل بالعداء وانعدام الثقة منذ الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي والتي استمرت لثلاث سنوات وحفرت عميقاً في وجدان الكوريين وتوقفت بهدنة وليس اتفاق سلام.

المعادلة الحالية قديمة جديدة فكوريا الشمالية كانت وما تزال تصر على الحصول على ضمانات أمنية بعدم عزوها من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتقديم مساعدات اقتصادية ورفع العقوبات وبحث وجود عشرات آلاف العسكريين الأمريكيين في كوريا الجنوبية.

فيما تطالب الولايات المتحدة بتفكيك البرنامج النووي لبيونغ يانغ ونزع أسلحتها غير التقليدية التي بلغت أوجها بالإعلان عن اختبار قنبلة هيدروجينية العام الماضي هي سادس تجربة نووية العام الماضي إضافة إلى الصورايخ الباليستية بعيدة المدى التي يمكنها الوصول إلى البر الأمريكي.

وقد أجرى الجانبان في تسيعنيات القرن الماضي اتصالات ضمن إطار سداسية دولية أفضت إلى اتفاق ثنائي يقضي بتخلي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي مقابل تعهد واشنطن ببناء مفاعلات نووية مدنية إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن تنصلت من الاتفاق وصنفت كوريا الشمالية ضمن دول محور الشر وأوصدت الأبواب وانعدمت فرص التسوية وصولا إلى العام ألفين وستة حيث أجرت بيونج يانج تجربتها النووية الأولى.

ومنذ أن تسلم الزعيم الشاب كيم جونغ أون دفة الحكم عام ألفين وأحد عشر حاول تبني أداء سياسي متمايز عن أبيه وجده اللذين حكما البلاد منذ تأسيسها فقام برفع من وتيرة التجارب الصاورخية بعيدة المدى وتمسك بمعادلة الردع النووي ويسعى للحصول على مكاسب من واشنطن والمجتمع الدولي مقابل التخلي عنه.

العام الماضي شهد تصعيدا غير مسبوق وصل إلى حد تهديد واشنطن لكوريا الشمالية بعمل عسكري وتبادل الزعيمان الإهانات. إلا أن أون استخدم لغة توافقية بداية العام الحالي وقال إن بلاده استكملت تطوير برنامجها النووي وإنها ستركز على التنمية الاقتصادية واقترح عقد اجتماع مع كوريا الجنوبية وبعد اتصالات عديدة بين الكوريتين أبلغت سيؤول ترامب بأن كيم لن يمانع في الاجتماع معه.



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