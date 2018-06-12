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ترامب يتوعد كندا بدفع ثمن تصريحات ترودو

ترامب يتوعد كندا بدفع ثمن تصريحات ترودو
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اجتماعا لمجموعة السبع هيمنت عليه السجالات في كندا كان "جيدا" لكنه حذر أوتاوا من أنها ستدفع ثمن تصريحات رئيس وزرائها.

العالم-امريكا

وقال ترامب "عقدت اجتماعا جيدا للغاية مع مجموعة السبع". لكنه قال إن تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التي دفعت واشنطن للانسحاب من البيان الختامي ستكلف أوتاوا "الكثير من المال".

وازدادت حدة اللهجة بين ترامب وكندا السبت عقب اختتام قمة مجموعة السبع وإقرار بيانها المشترك.

ومن طائرته الرئاسية اثناء توجهه إلى سنغافورة لعقد قمته التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، اتهم ترامب رئيس الوزراء الكندي بأنه "غير نزيه" منددا بالرسوم الكندية على منتجات الألبان ومعلنا انسحاب الولايات المتحدة من بيان قمة مجموعة السبع.

وقال الثلاثاء "لدينا عجز تجاري كبير جدا مع كندا  (...) 295% بالنسبة لمنتجات الألبان. هذا أمر غير منصف أبدا لمزارعينا".

واعتبر ترودو في نهاية القمة أن الرسوم الجديدة على الصلب والالمنيوم التي فرضتها الولايات المتحدة "مهينة" بالنسبة لكندا وأكد أن أوتاوا ستتخذ تدابير انتقامية كما فعل الاتحاد الأوروبي اعتبارا من تموز/يوليو.

وفي إشارة إلى الأجواء العامة التي سادت قمة مجموعة السبع وصورة أظهرته جالسا بمواجهة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وغيرها من قادة الدول الحليفة، قال ترامب "كان اجتماعا وديا، أعرف أنني لم أبد ودودا" في الصورة.

 

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