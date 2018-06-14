ما هي "خيبة أمل جديدة لأمريكا" في تعبير أردوغان؟

العالم- فلسطين

وقال أردوغان في تصريحات خلال مقابلة متلفزة "اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، بموافقة 120 دولة، ورفض 8 وامتناع 45".

وتابع" هذا القرار هو ذاته الذي سبق وأن صوتت ضده واشنطن بمجلس الأمن، ومن ثم تعتبر هذه خيبة أمل جديدة للولايات المتحدة".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على مشروع قرار لصالح توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وصوت لصالح القرار 120 دولة، فيما اعترضت 8 دول فقط على القرار، وامتناع 45 دولة.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية فشلت بتمرير مشروع معدل على المشروع المقدم من الجزائر وتركيا، برفض 78 دولة مشروع القرار الأميركي.

ويدين القرار الاستخدام المفرط للقوة من قبل "إسرائيل" ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وخاصة في قطاع غزة، ويطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن يوصي بإنشاء آلية دولية لحمايتهم.