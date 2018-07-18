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كم مرة تجاهل روحاني طلبات ترامب للقائه بنيويورك؟

كم مرة تجاهل روحاني طلبات ترامب للقائه بنيويورك؟
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

اشار محمود واعظي رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الى ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب طلب ثماني مرات عقد لقاء مع الرئيس الايراني روحاني خلال زيارة الاخيرة لنيويورك الا ان طلبه جوبه بالرفض.

العالم - ايران 

واوضح واعظي في تصريحات للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، الى انه حين يحاول الرئيس الامريكي تقرير مصير الشعب الايراني فان الشعب هو الذي سيتخذ قراره ويرد على هذه التخرصات وقال ، انهم يزعمون بان ايران تسعى للتفاوض مع امريكا، وانا اقول بان الامور هي بعكس ذلك لحد الان وخير دليل على ذلك انه خلال زيارة الرئيس روحاني لنيويورك طلب الرئيس الامريكي ثماني مرات مقابلة الرئيس روحاني الا ان طلبه جوبه بالرفض من قبل رئيس الجمهورية.

وردا على سؤال بشان تنشيط الحكومة وتغيير بعض الوزراء القدامى قال : ان الاعضاء المحترمين لمجلس الوزراء ونظرا الى الظروف الجديدة التي تشهدها البلاد بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي يجب ان تكون لديهم برامج جيدة ونظرا الى طمئنة الحكومة من قبل قائد الثورة الاسلامية والذي شكل سندا قويا لها، فان جميع هذه الامور تتطلب يان يتم تغيير عدد من اعضاء الحكومة حيث يعكف الرئيس روحاني حاليا على دراسة هذا الموضوع والتفكير بشأنه لتنفيذه عند الحاجة.

ورفي معرض جوابه على مضمونه هل لدى الحكومة اي خطط محتملة لخروج من الوضع الراهن قال : لقد تم تشكيل مجموعة بمحورية منظمة التخطيط والميزانية بأمر مباشر من رئيس الجمهورية لوضع ثلاث آليات لتخطي الواضع الراهن قبل ان يعلن ترامب انسحابه من الاتفاق النووي بشكل رسمي، وسيجري الاعلان عنها تدريجيا.

 

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