نقل رفات 75 شهيدا ايرانيا عبر حدود شلمجه الى البلاد

العالم - ايران

وأضاف العميد محمد باقر زاده، اليوم الأربعاء، بأنّ هؤلاء الشهداء، عثر على رفاتهم في مناطق عمليات محرم و رمضان و كربلاء الرابعة، من قبل فرق التحري في الاراضي العراقية.

وأفاد العميد باقرزاده بأنّ الرفات الطاهرة لهؤلاء الشهداء ستُنقل من مدينة خرمشهر الى مدينة «ميناء الإمام الخميني (رض)» حيث ستقام هناك مراسم إحياء ذكراهم.

وقال العميد: إنه سيتم بعد ذلك نقل هذه الرفات الى مدينة أهواز ثم العاصمة طهران للتعرف على هويتهم.

يُذكر بأنّ حشد من اُسر الشهداء ومعاقي الحرب والقوات المسلحة وأبناء العشائر ومسؤولين من محافظة خوزستان شاركوا في مراسم الإستقبال.