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نقل رفات 75 شهيدا ايرانيا عبر حدود شلمجه الى البلاد

نقل رفات 75 شهيدا ايرانيا عبر حدود شلمجه الى البلاد
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس لجنة التحري عن رفات الشهداء والمفقودين جراء الحرب المفروضة التابعة لقيادة أركان القوات المسلحة الايرانية، عن نقل رفات 75 شهيداً من شهداء الحرب المفروضة الى محافظة خوزستان جنوب غرب ايران وذلك عبر مراسيم جرت على حدود شلمجه بين العراق وايران.

العالم - ايران

وأضاف العميد محمد باقر زاده، اليوم الأربعاء، بأنّ هؤلاء الشهداء، عثر على رفاتهم في مناطق عمليات محرم و رمضان و كربلاء الرابعة، من قبل فرق التحري في الاراضي العراقية.

وأفاد العميد باقرزاده بأنّ الرفات الطاهرة لهؤلاء الشهداء ستُنقل من مدينة خرمشهر الى مدينة «ميناء الإمام الخميني (رض)» حيث ستقام هناك مراسم إحياء ذكراهم.

وقال العميد: إنه سيتم بعد ذلك نقل هذه الرفات الى مدينة أهواز ثم العاصمة طهران للتعرف على هويتهم.

يُذكر بأنّ حشد من اُسر الشهداء ومعاقي الحرب والقوات المسلحة وأبناء العشائر ومسؤولين من محافظة خوزستان شاركوا في مراسم الإستقبال.

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