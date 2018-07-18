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إكمال مصنع انتاج أجزاء الدوران لاجهزة الطرد المركزي

إكمال مصنع انتاج أجزاء الدوران لاجهزة الطرد المركزي
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي عن اكمال مصنع انتاج أجزاء الدوران (rotor) لاجهزة الطرد المركزي المتطورة للوصول في مجال تخصيب اليورانيوم الى 190 الف سو (وحدة فصل).

العالم - ايران

وفي حوار مع وكالة انباء الاذاعة والتلفزيون بيّن صالحي بان هذا الامر ياتي في اطار تنفيذ اوامر قائد الثورة الاسلامية للاستعداد للوصول سريعا الى 190 الف سو.

واضاف، اننا وبدلا من تاسيس هذا المصنع خلال الاعوام السبعة او الثمانية القادمة كنا قد انشأناه حين المفاوضات لكننا لم نقم بتدشينه في ذلك الحين، ولكن بعد الاوامر التي وجهها سماحته فقد تم تدشين هذا المصنع تماما.

وقال صالحي، انه وبعد يوم واحد من الامر الصادر عن قائد الثورة قمنا بتدشين جزء من المصنع وبث التلفزيون شريطا مصورا عن ذلك ولقد اعلنا في ذلك اليوم باننا سنقوم بتدشين الجزء الاخر من المصنع بعد شهر حيث اكتمل الان تقريبا.

ووصف صالحي هذا المصنع بانه متطور جدا ويهدف لصنع اجزاء الدوران المتعلقة باجهزة الطرد المركزي وانجاز القياسات اللازمة وقال، ان الطاقة الاسمية والنهائية لهذا المصنع تبلغ نحو 60 جهازا للطرد المركزي من طراز "آي آر 6" يوميا.

واعتبر قدرة وطاقة التخصيب باستخدام اجهزة الطرد المركزي "آي آر 6" بانها تبلغ 10 سو واضاف، انه وفي ضوء قدرة انتاج 60 جهازا من هذا الطراز من اجهزة الطرد المركزي يوميا فان طاقة التخصيب ستبلغ 600 سو يوميا و 18 الفا شهريا و 180 الفا في 10 اشهر اي تقريبا الرقم المستهدف وهو 190 الف سو.

واضاف، ان هذا المصنع المتطور المبني في منطقة واسعة، كان من المفروض ان يتحقق بعد 10 اعوام من الان الا انه تم تدشينه في ظل الجهود المبذولة ليل نهار من قبل كوادر منظمة الطاقة الذرية الايرانية.

وفي جانب آخر من الحوار، وصف صالحي المفاوضات مع الاوروبيين للإبقاء على الاتفاق النووي، بالجيدة والواعدة، الا ان عليهم ان يبذلوا همة وسرعة أكبر في العمل.

وأضاف: ان وزارة الخارجية والمؤسسات التي تتعاون مع هذه الوزارة في المفاوضات، تتابع القضايا بشكل جاد.. وبالطبع فإن هذه المفاوضات ترتبط بشكل أكبر بقضايا الحظر، ونحن في منظمة الطاقة الذرية نمضي بالاعمال قدما.

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