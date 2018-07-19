ايران بصدد انجاز مشروع عملاق لانتاج وتحديث 700 دبابة

العالم - ايران

وبالنظر إلى الخبرات المكتسبة من التطورات والمعارك في المنطقة، برز سلاح الدروع على رأس الأخبار المتعلقة بالقوات المسلحة مرة أخرى وفي هذا الصدد يبدو أنها باتت إحدى أولويات صناعة الدفاع في بلدنا أكثر مما مضى.

وأصبحت هذه المسألة أكثر أهمية حيث أصبح من الواضح أن العديد من البرامج قد تم إطلاقها لتحديث الدبابات وناقلات الجنود في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث عرضت نماذج قيمة مثل دبابة كرار للجمهور.

وبلورت الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي الى محافظة لرستان/ جنوب غرب/ العزيمة الراسخة لتحديث سلاح المدرعات والدبابات في القوات المسلحة.

وفي هذا السياق قال مساعد وزارة الدفاع في الشؤون الصناعية والبحثية رضا مظفري نيا الذي زار المحافظة بمرافقة العميد حاتمي، مشروع تصنيع وتحديث 700 الى 800 دبابة مدرج على جدول الاعمال حيث ان معظمه سينجز في منشآت الصناعات الدفاعية في دورود بالمحافظة.

وتعد الصناعات القائمة في قضاء دورود بمحافظة لرستان قلب سلاح الدروع والدبابات في البلاد حيث بدأ نشاطاته منذ عقد التسعينات في القرن الماضي بتجميع اجزاء دبابات من طراز تي 72 الا ان هذا القطاع الصناعي تم تنشيطه مؤخرا الى جانب مصانع المدرعات في قضاء مسجد سليمان / جنوب غرب/ حيث انه يتم في هذين المجمعين انجاز مشروع تصنيع وتحديث سلاح الدبابات الايرانية.