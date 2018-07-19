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الأهلي يصدر بيانا رسميا ردا على تصريحات تركي آل الشيخ

الأهلي يصدر بيانا رسميا ردا على تصريحات تركي آل الشيخ
الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

اصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيانا رسميا ردا على تصريحات تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بشأن فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين وبخصوص الأزمة المفتعله منذ عده اسابيع بين المستشار تركى على شيخ والنادى الأهلى.

وجاء نص البيان كالتالي: (تلقى النادي الأهلي بالاهتمام والتقدير تصريحات السيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدلى بها في إحدى القنوات الفضائية، وتضمنت مبادرته التي عبّر فيها عن حرصه على العلاقات الطيبة مع النادي الأهلى، وجمهوره، ورئيسه).. وفي هذا الإطار، يود مجلس إدارة النادي الأهلي أن يوضح ما يلي: ١. النادي الأهلي يتحرك كعهده دائمًا في إطار مسئوليته المجتمعية والوطنية، ويدرك تمامًا دوره الريادي —كأكبر الكيانات الرياضية في وطننا العربي– في ترسيخ العلاقات المتميزة بين الجماهير العربية، والبعد بها عن أي فتنة قد تصيبها. ٢. يثمّن مجلس إدارة النادي الأهلي مبادرة المستشار تركي آل الشيخ في غلق صفحة الخلافات، التي لم ولن يستفيد منها أي طرف، ويؤكد النادي الأهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام، وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوى القضائية بين كل الأطراف، ويدعو الجميع إلى طي هذه الصفحة نهائيًا، والتركيز في العمل بما ينهض برياضتنا في مصر والوطن العربي. ٣. يتمنى النادي الأهلي التوفيق للسيد المستشار تركي آل الشيخ، وشركائه المستثمرين، في تجربتهم الجديدة بنادي بيراميدز، فى إطار من المنافسة الشريفة لإعلاء قيمة الرياضة العربية

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