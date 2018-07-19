هذا ما قاله بوتين عن الاتفاق النووي الموقع مع ايران

وفي كلمته خلال اجتماع للسفراء الروس في موسكو، وصف بوتين الاتفاق النووي الإيراني بأنه وثيقة مهمة في إطار محاولات حظر الانتشار النووي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الإرهاب العالمي تلقى ضربة قاضية في سوريا، مشيرا إلى أن عملية أستانا ومخرجات مؤتمر سوتشي، تؤسسان لعملية سياسية حقيقية في ذلك البلد.

وفيما يتعلق بنتائج قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، قال بوتين إن هناك قوى أمريكية حاولت التقليل من شأن هذه القمة، "لكن العلاقة مع واشنطن تسير بمنحى إيجابي"، مشيرا إلى أن "من يقللون من شأن القمة مع ترامب يكذبون ويحاولون إعطاء الأمريكيين صورة مغايرة للواقع".

وأضاف أن "بعض الأطراف في واشنطن تضحّي بالتفاهمات بين بلدينا في سبيل تحقيق مصالحها الضيقة".

وتطرق بوتين إلى عدد من القضايا الدولية السياسية والاقتصادية، إضافة إلى مكانة روسيا في الساحة الدولية في ظل التغيرات الهامة التي تشهدها.

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة الرئيس الروسي:

سياسة روسيا قائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام المؤسسات الدولية

روسيا كدولة نووية عظمى تتحمل مسؤولية كبرى في حفظ الأمن العالمي

التعاون وبناء الثقة هو مفتاح الازدهار في أوروبا وليس بناء القواعد وتهديد روسيا

روسيا سترد بشكل متناسب على نشر قواعد الناتو قرب حدودها

اتفاقات مينسك ستبقى الأساس الواقعي لحل الأزمة في أوكرانيا

نسعى لتحقيق نموذج اقتصادي متكامل عبر تعاوننا في إطار الاتحاد الأوراسي ومع دول أخرى

الحمائية والعوائق السياسية هي ما يعرقل تطور الاقتصاد العالمي

تحضير كأس العالم اختراق دبلوماسي ونجاح كبير أظهر الوجه الحقيقي لروسيا