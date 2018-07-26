نمو عمليات تفريغ وشحن السلع في ميناء جابهار بنسبة 77 بالمئة

العالم - ايران

وفي تصريح للصحفيين في ميناء جابهار قال راستاد انه وعقب اكمال المرحلة الاولى من ميناء الشهيد بهشتي والاقبال الجيد من قبل المستثمرين فاننا شهدنا نموا وتطورا في عملية النقل والشحن في جابهار.

واوضح بان تنفيذ المشاريع الاستثمارية يخدم تنمة وازدهار ميناء جابهار ومحافظة سيستان وبلوجستان .

وافاد بان نشاطات ميناء جابهار خلال العام الايراني الجاري سجل نموا بنسبة 27 بالمئة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي مشيرا الى ان عائدات قطاع الموانئ في البلاد بلغ العام الجاري الفين وستمئة مليار تومان .

واشار الى ابرام اربعة مشاريع استثمارية في جابهار وقال ان القطاع الخاص وظف 184 مليار تومان في ميناء جابهار وهو مدعاة للارتياح .