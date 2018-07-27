انتاج ايران في مجال الافلام السينمائية بلغ مائة فيلم العام الماضي

العالم- ايران

وفي تصريح له خلال اجتماع عقد بحضور السفراء ومسؤولي البعثات الدبلوماسية الايرانية في الخارج، قال صالحي، انه خلال العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 اذار/مارس)، تم انتاج مائة فيلم سينمائي و 300 فيلم فيديو و 3 الاف فيلم قصير والف فيلم وثائقي و 20 فيلم رسوم متحركة (انيميشن) و 4 مسلسلات للعرض المنزلي.

واوضح بان السينما الايرانية حصلت خلال العام الماضي على 562 جائزة في المهرجانات السينمائية الدولية.

وقال، ان 300 شخصية من 78 دولة في العالم شاركوا في مهرجان الفجر السينمائي الدولي كما شارك 20 مخرجا بـ 45 فيلما قصيرا في المهرجان.

ونوه الى مشاركة 20 مخرجا بـ 45 فيلما في مهرجان الافلام القصيرة وقال، انه في الدورة السابقة لمهرجان الاطفال والناشئة شارك 100 مخرج من 17 دولة بـ 60 فيلما اجنبيا وشارك في مهرجان الحقيقة (وثائقي) 60 مخرجا اجنبيا من 46 دولة بـ 60 فيلما.

وصرح بانه تم خلال العام الماضي انتاج 9 افلام سينمائية بصورة مشتركة وسيتم خلال العام الجاري انتاج 13 فيلما مشتركا.