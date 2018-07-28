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مدراء شركات من الصین وكوریا الجنوبیة: الحظر لا یمنع تجارتنا مع ایران

مدراء شركات من الصین وكوریا الجنوبیة: الحظر لا یمنع تجارتنا مع ایران
السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكّد مدراء شركات من الصین وكوریا الجنوبیة علی عدم منع الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة علی ایران ممارسة بلدیهما التجارة مع ایران رغم إمكانیة ایجاد هذا الحظر صعوبات طفیفة.

العالم - ايران

وقال مدیر مبیعات شركة اولئو انترنشنال الصینیة، شائو فو، الذي یزور ایران لأول مرة، قال للصحفيين إنّ الإقتصاد الایراني هائل وسریع التقدم وهذا ما حفّز شركاتنا علی التواجد فیه بعد إنسحاب ترامب من الإتفاق النووي وانتهاج الولایات المتحدة سیاسة ممارسة محدودیات ضد ایران.

ورأی هذا المدیر الصیني بأنّ شركته وجدت فرصاً وقنوات تجاریة فی ایران ستستثمرها، معرباً عن تفاؤله حیال المستجدات التي قد یفرزها المستقبل.

وأشاد شائو فو بالتعاون الایجابي الطیب بین البلدین معرباً عن إعتقاده بأنّ العلاقات الإقتصادیة بین الدول تعود الی طبیعة المناخ الدولي لا الی حظر یُفرض من دولة واحدة.

وأشار مدیر التجارة الخارجیة لشركة إنتاج المصاعد الكهربائیة، جی جیانغ میلون،  الی تعاون شركته مع ایران منذ 10 سنوات مشیداً بجدوی السوق الایرانیة في قطاع المصاعد الكهربائیة وقطع غیارها.

وأكّد هذا المدیر الصیني علی الصداقة الثنائیة بین ایران والصین ورغبة البلدین فی التعاون التجاري والإستیراد، مقللاً من أهمیة الحظر الذي فرضته واشنطن ضد ایران ومدی تأثیره علی تعاون الشركات الصینیة مع طهران.

وبالنسبة لكوریا الجنوبیة قال سونغ يو شوئي، كبیر مدراء شركة "دائي سونغ آیدس"، في تصريح صحفي: إنّ العلاقات بین شركات بلدنا والشركات الایرانیة ما زالت قائمة وتتمتع بالأواصر الطیبة والصدیقة واصفاً هذه العلاقات بأنها واعدة.

ونفی هذا المدیر الممثل لشركة من كوریا الجنوبیة أي تأثیر للإفرازات التي قد تنجم عن الإتفاق النووي علی تعاون كوریا الجنوبیة مع ایران رافضاً فرض سیاسات واشنطن تأثیراً مستقبلیاً علی علاقات سیول وطهران.

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