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بروجردي: ايران تتعرض لحرب اقتصادية "ترامبية"!

بروجردي: ايران تتعرض لحرب اقتصادية
السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

صرح عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي بان ايران تتعرض الان لحرب اقتصادية "ترامبية".

العالم - ايران

وخلال اجتماع للجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة خرم آباد غربي ايران، المنعقد في مدينة خرم آباد، اليوم السبت، قال بروجردي، ان البلاد تتعرض الان لحرب اقتصادية ترامبية (اي من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب) مفروضة.

واضاف، ليست الجمهورية الاسلامية الايرانية فقط بل ان الكثير من دول العالم الاخرى تواجه مثل هذه التحديات اللامنطقية ايضا.

واكد بروجردي بانه في هذه الحرب كما في مرحلة الحرب المفروضة (من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) ينبغي تاسيس لجنة عمليات خاصة لدراسة ومعالجة المشكلات.

واكد ضرورة البحث عن جذور المشاكل وتقسيم الانشطة واضاف، ان خلق العقبات امام المشاريع والاستثمارات لا يخدم مصلحة المواطنين.

واعتبر ان من مسؤولية اجهزة الاشراف والرقابة معالجة نقاط الضعف واضاف، ان اضفاء الطابع الامني على الاقتصاد يشكل آفة كبرى للبلاد.

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