السيسي يعبر عن غضبه بعد أن طالبه مصريون بترك الحكم

العالم-مصر

وأشار السيسي، في تصريح أدلى به خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، إلى أن "عملية بناء الإنسان المصري هي عملية مجتمعية وليست حكومية"، وأضاف: "نحن ليس معنا عصا سحرية لإصلاح الإنسان المصري، نحن بحاجة إلى إنسان مستعد للإصلاح. إحنا دخلونا في أمة ذات عوز. عارفين أمة العوز؟ أمة الفقر، دخلونا فيها، ولما أجي أخرج بيكو منها يقول هاشتاغ ارحل يا سيسي... أزعل ولا مزعلش، في دي أزعل، في دي أزعل!".

وتابع الرئيس المصري: "لازم نخرج من العوز الذي إحنا في، العوز الأخلاقي والعلمي والاقتصادي، والعوز المعنوي والاجتماعي. إحنا لازم نحط أيدينا في أيدين بعض".

وأطلق ناشطون معارضون للرئيس المصري الحالي في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاع "ارحل يا سيسي!" عام 2014 ليتصدر بعد ذلك من حين إلى آخر قائمة الوسوم الأكثر تداولا خاصة في موقع "تويتر" إعرابا عن احتجاج المصريين على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في البلاد.

وتصدر هذا الوسم قائمة هشتاغات "تويتر" لعدة أيام متتالية في الشهر الحالي على خلفية رفع السلطات لأسعار بعض البضائع الأساسية خاصة الوقود.