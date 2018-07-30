البث المباشر

فرنسا.. أزمة سياسية نادرة بسبب فضيحة معاون ماكرون

فرنسا.. أزمة سياسية نادرة بسبب فضيحة معاون ماكرون
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

تدفع المعارضة الفرنسية كل ما تملك من أوراق وأفكار للاستفادة القصوى من قضية ألكسندر بينالا المعاون السابق للرئيس الفرنسي، المتهم بتعنيف متظاهرين، خصوصا بعد إيداعها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة معترفة بأن الهدف ليس إسقاطها، بل "توريطها" أمام الرأي العام.

العالم - تقارير

تعيش فرنسا حالة نادرة في تاريخها السياسي مع طرح مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الثلاثاء في البرلمان في أعقاب قضية بينالا، حيث تأمل المعارضة من خلالهما إلى استعادة الزخم بعد الهزيمة النكراء التي ألحقها بها ماكرون في انتخابات العام الماضي الرئاسية.

وفي فرنسا غالبا ما تشكل مذكرات حجب الثقة فرصة لإسقاط الحكومة في حال إقرارها، وقد قدمت أكثر من مئة منها منذ 1958، غير أنها أول مرة تلجأ فيها المعارضة إلى هذه الوسيلة منذ فوز ماكرون بالرئاسة في 2017، كما أنها أول مرة منذ 1980 تقدم فيها مذكرتان في الوقت نفسه.

وفي تاريخ البلاد، لم يقر البرلمان سوى مذكرة واحدة في 1962، قضت بحجب الثقة عن حكومة جورج بومبيدو وأدت إلى إسقاطها.

ولا تحظى المذكرتان اللتان ستجري مناقشتهما الثلاثاء في الجمعية الوطنية بأي فرصة لإقرارهما، حيث إنها تقتصر على كتلة حزب "الجمهوريون"(معارضة يمينية) والذي لديه 103نواب إلى جانب كتلة اليسار التي يمثلها63   نائبا، ولا يمكنهما بالتالي جمع الغالبية المطلوبة لإسقاط الحكومة وقدرها289 صوتا.

إسقاط الحكومة!

لكن المعارضة لا تسعى تحديدا إلى إسقاط الحكومة، بل تحاول من خلال المذكرتان بحسب صيغة تكاد تكون مماثلة بينهما في مواجهة "أزمة مؤسساتية"، إلى توريط الحكومة وإرغامها على "تبرير نفسها" والتنديد بـ"تعتيم "يمنع جلاء "الحقيقة"حول قضية ألكسندر بينالا المعاون الأمني السابق للرئيس، الملاحق بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين في الأول من أيار/مايو.

كما توفر المذكرتان اللتان قدمهما اليمين واليسار في حدث استثنائي، فرصة للمعارضين من الطرفين لإعادة ترتيب صفوفهم بعدما أضعفهم فوز ماكرون بالرئاسة عام 2017.

بدأت الأزمة إثر تسريب مقاطع فيديو أظهرت ألكسندر بينالا مساعد مدير مكتب الرئيس الفرنسي وأحد المقربين منه، وهو ينهال بالضرب على متظاهرين في ذكرى عيد العمل، كما ظهر وهو يضع شارة الشرطة في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا أكثر.

بالمقابل، لم يصدر الإليزيه أي بيان حول احتمال تقديم توضيح من الرئيس الذي من المزمع أن يخصص نهاية الأسبوع للعمل في باريس أو في مقر لانتيرن الرئاسي في فرساي بضواحي العاصمة.

وقال ممثل عن حزب "موديم "الوسطي المتحالف مع الرئيس إن المعارضة كانت "متعطشة منذ سنة".

واغتنمت المعارضة تردد الغالبية التي فوجئت كثيرا بالحادث، والسلطة التنفيدية التي بقيت لفترة متحصنة بالصمت، فاستخدمت كل ما لديها من أوراق منذ تفجر قضية بينالا في 18 تموز/يوليو، ووصلت إلى حد الخروج من لجنة تحقيق شكلتها الجمعية الوطنية حول هذه القضية واعتبرتها "مهزلة".

كما تمكنت المعارضة من تعليق المناقشات حول مشروع قانون لتعديل الدستور اعتبرت أنه يزيد من هيمنة الرئيس على المؤسسات.

وإزاء هذا السيل من الانتقادات المحتدمة، نددت السلطة بـ"استغلال سياسي" من قبل معارضي الرئيس بحثا عن"الترياق لغيبوبتهم العميقة".  واعتبر أنصار ماكرون أن مذكرة حجب الثقة وسيلة مبالغ بها،وكتب المتحدث باسم الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام"غابريال أتال في تغريدة متسائلا "محاولة إسقاط حكومة وإصلاحات لأن مندوبا أخطأ؟".

وتجري جلسة واحدة لمناقشة المذكرتين سيضطر خلالها رئيس الوزراء إدوار فيليب إلى الرد على أسئلة نائب من "الجمهوريون"وآخر شيوعي، على أن تنظم عمليتا تصويت.

وقبيل توقف أعمال الجمعية الوطنية مساء الأربعاء مع بداية العطلة الصيفية، حذر السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور بأنها "آخر مرة يمكننا قبل العطلة تحذير الرأي العام إلى خطورة ما يجري".

من جهة أخرى، صرح جان لوك ميلانشون زعيم "فرنسا المتمردة" (يسار راديكالي) "لست أقول إن مذكرة سحب الثقة يجب أن تكون نقطة النهاية، دعونا نضع ثقتنا فيهم لإتقانهم فن زيادة الأمور خطورة".

وهذا ما يبدد آمال الحكومة في "طي الصفحة"بحسب ما دعت إليه وزيرة، خصوصا وأن بينالا نفسه أعلن في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"أنه يرغب في المثول أمام لجنة تحقيق نيابية، ما سيزيد من أصداء القضية.

روابط ذات صلة

ماكرون: ما فعله بينالا غير مقبول ولا "إفلات من العقاب" 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد اندلاع حريق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

ايران وروسيا تبحثان آخر التطورات في سوريا

مساعد وزير الصناعة.. 4600 وحدة صناعية قيد الانشاء في ايران

عقوبات اميركا المفروضة على روسيا "ستبقى على حالها"!

نشرة بانوراما: "ايران لن تتفاوض مع واشنطن" و"لا قبول لخطاب ملك المغرب"

في تغريدة جديدة له.. محمد علي الحوثي يتحدث عن فشل سعودي جديد

في جبهات الحدود.. إعلام العدوان السعودي يعترف بهلاك 4 عسكريين سعوديين

الخبر وإعرابه: ترامب مستعد للحوار مع ايران دون اي شروط مسبقة

اغتيال قيادي في قوات طارق عفاش وتظاهرات تعم قواته

ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيراني بدون شروط مسبقة

الجيش السوري يؤمن الحدود مع الجولان السوري المحتل

تقرير خاص.. جیش الاحتلال یعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية(فيديو)

تقرير خاص.. تواصل احتجاجات البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات(فيديو)

تقرير خاص.. الملك المغربي يعترف بوجود مشاكل اقتصادية(فيديو)

ما لاتعرفه عن "داء السيلياك" وأعراضه...دولة عربية لها حصة الاسد!

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

ملخص - حديث البحرين _ اسقاط الجنسية ومحاولة الغاء الانتماء الوطني

هل تتجه مسكو نحو اتفاق مع الغرب حول اللاجئين السوريين؟ لافروف يجيب..

بتعاون أوروبي... قطر تضم 7 قطع حربية من "الجيل الجديد" لجيشها

الأکثر مشاهدة