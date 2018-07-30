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ما هي الأداة الاهم للرد على تهديدات الاعداء براي الادميرال سياري

ما هي الأداة الاهم للرد على تهديدات الاعداء براي الادميرال سياري
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

عدّ مساعد قائد الجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري التحلي بالبصيرة بمثابة الأداة الاهم في الرد على تهديدات الاعداء في الاجواء الافتراضية.

العالم - ايران

ووصف حبیب‌ الله سیاري، في كلمة القاها امام حشد من قادة ومسؤولي وكوادر اركان الجيش امس الاحد، أركان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بأن لها ماض عريق ومكانة متميزة وينبغي ان تشكل انموذجا لجميع هيئات الاركان في القوات المسلحة.

واعتبر التضحية والايثار والاستشهاد والولاية والشعور بالمسؤولية وأداء المهام والانضباط والخلاقية والابتكار والاهتمام بقواعد السلامة والامن وممارسة الرياضة من مزايا الاركان النموذجية. 

ونوه الى ان الايمان والالتزام والبصيرة الثورية من اهم خصوصيات القادة والكوادر في القوات المسلحة الايرانية والتي تعد نموذجا لغيرها.

واشار الى تهديدات الاعداء في الاجواء الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحا ان اعداء ايران الاسلامية اليوم يحاولون من خلال الحرب النفسية والواسعة والهجمات الثقافية ليس لتغيير الثقافة فحسب بل لبثّ اليأس والاحباط وزعزعة الوحدة والتكاتف بين الشعب والمسؤولين.

واشار الى توجيهات قائد الثورة القائمة على ان البصيرة تعد البوصلة الصحيحة في ظل الاوضاع الاجتماعية المعقدة اليوم، موضحا ان الآلية الاهم لمواجهة تهديدات الاعداء في الاجواء الافتراضية تتمثل بالتحلي بالبصيرة.

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