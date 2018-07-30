طهران تدين بيان ملتقى الحرية الدينية في اميركا ضد ايران

العالم - ايران

وشجب قاسمي بيان وزراء الخارجية المشاركين في ملتقى الحرية الدينية في اميركا ضد ايران واعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية الايرانية بالاعتماد على اسس غير صحيحة ومغرضة وبعيدة عن الواقع.

واشار قاسمي الى ان هذه الدول القليلة التي تعتبرت نفسها زيفا بانها تمثل المجتمع الدولي وقال ان اميركا وباقي منتهكي ومتجاهلي حقوق الانسان الاساسية ليسوا في موقع يمكنهم ان يحكموا بشكل مسيس ومن جهة واحدة على بلدان اخرى تمتلك ثقافات متنوعة.

وتطرق قاسمي الى مبادئ الدستور الراقي للجمهورية الاسلامية الايرانية والقرارات الاخيرة لمجمع تشخيص مصلحة النظام حول حقوق الاقليات الدينية وقال ان تاريخ ايران يشهد على التعايش السلمي للاديان المختلفة وكذلك الحال الان لجميع اتباع الاديان الالهية في ايران حيث انهم الى جانب تمتعهم بجميع حقوق المواطنة لديهم حضور فاعل في مجلس الشورى الاسلامي وسائر المؤسسات الانتخابية.

وادان قاسمي التحليلات الوهمية والمفبركة وعديمة الاساس لمايك بنس حول المذاهب والعقائد الدينية في هذا الملتقى وقال ان الشعب الايراني في أعماق تاريخه، تعايش سلميا ووديا تمامًا مع كل القوميات والاديان وان اتباع جميع الاديان الالهية قد اقاموا شعائرهم الدينية والعبادية دوما بحرية في مراكزهم الدينية في كل انحاء ايران وان القانون يحمي هذه الحريات، ولسوء الحظ، فقد امتد العنف وغيره من اشكال الكراهية الدينية والعرقية من الجانب الاخر للعالم والغرب الى هذه المنطقة وتسببت في بعض المراحل بوقوع فظائع.