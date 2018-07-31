البث المباشر

ايران: الاعلان عن سياسات جديدة للبنك المركزي قريبا

ايران: الاعلان عن سياسات جديدة للبنك المركزي قريبا
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال النائب الاول لرئيس الجمهوريه اسحاق جهانغيري في معرض اشارته الي تعيين الرئيس الجديد للبنك المركزي ان الفريق الاقتصادي للحكومة سيعلن قريبا السياسات الجديدة للبنك المركزي .

العالم - ايران

وقال جهانغيري اليوم الثلاثاء لدى وصوله الى مطار مدينة كرمانشاه (غرب) انه في ضوء بدء اعمال محافظ البنك المركزي من الطبيعي ان يتم صياغه سياسات تتناسب مع الظروف الحالية .

واعرب النائب الاول لرئيس الجمهورية عن امله ان يتم خلال هذا الاسبوع تقديم السياسات الاقتصادية عن طريق البنك المركزي وفريق الحكومة الاقتصادي.

من جانب اخر قال جهانغيري ان زيارته لكرمانشاه تاتي في اطار متابعة القضايا المتعلقه باعادة اعمار المناطق المنكوبة بالزلزال في المحافظة موكدا على عزم وارادة الحكومة لتذليل العقبات في هذا المجال.

وبين جهانغيري ان الزالزل دمر 30 الف وحدة سكنية حضرية وقروية بشكل كامل والحق اضرارا بأكثر من 60 الف وحدة سكنية اخرى ونحن اليوم هنا لتدشين خمسة آلاف وحدة سكنية قروية وسيتم بسرعة قصوى تدشين الباقي كي لا يبقي حتى الشتاء القادم بيتا قرويا غير مكتمل حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

يذكر، ان زلزالا بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، ضرب في تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2017 ، قضاء أزكله الذي يقع على بعد 11 كيلومترا ومدينة سربُل ذهاب على بعد 32 كيلومترا من غرب كرمانشاه، وأسفر عن مقتل 620 شخصا وإصابة 12 ألفا و386 آخرين.

كما الحق الزلزال أضرارا بعشرة مدن وألف و930 قرية تابعة لمحافظة كرمانشاه؛ وبحسب تقييمات مؤسسة السكن الايرانية، فان مايزيد عن 100 ألف وحدة سكنية حضرية وقروية تهدمت بصورة كلية وجزئية جراء الزلزال . 
 

روابط ذات صلة

جهانغيري: امريكا شنت حربها النفسية والإعلامية ضد إيران قبل الاقتصادية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الإتجار بالبشر ... عبودية معاصرة في تجارة مربحة !

تراجع كبير في تصنيف الجامعات السورية بانخفاض 4000 درجة!

السفير الايراني في اسلام آباد:  ايران ترغب بتنمية العلاقات الشاملة مع الحكومة الباكستانية الجديدة

بدء عملية إخراج المسلحين الرافضين للتسوية بالقنيطرة

هذه الفاكهة تقلل الإصابة بأمراض القلب بـ40% !

وزير الخارجية الايراني يتوجه الى سريلانكا

صنعاء تعلن عن مبادرة جديدة و 10 نقاط هامة

ايران: ترامب يدرك جيداً أنه لا يقدر على إدارة الحرب معنا

اعتقال الفوزان و اصلاحات بن سلمان

ايران: الاعلان عن سياسات جديدة للبنك المركزي قريبا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

القائمة المشتركة تطالب النواب العرب في الأحزاب الصهيونية بالاستقالة

الآلاف يتضامنون في المانيا مع "اوزيل" بهاشتاغ "أنا الثاني"

سبعة اللبناني يغلق مداخل بلدية بيروت !!

على هامش مؤتمر رجال الأعمال.. تشميل مشروعين كبيرين في سوريا .. اليكم التفاصيل

العراق يناشد المنظمات الدولية التدخل لمحاصرة حرائق الأهوار

الليرة أمام الدولار.. ترقب تشهده الاسواق السورية

من المسؤول عن هجوم قاعدة "حميميم"؟

خاص العالم.. هل تقبل ايران الجلوس مع ترامب ؟

داعش يعدم شقيق احد المتعاونين مع القوات الامنية في محافظة كركوك

الأکثر مشاهدة