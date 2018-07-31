ايران: الاعلان عن سياسات جديدة للبنك المركزي قريبا

العالم - ايران

وقال جهانغيري اليوم الثلاثاء لدى وصوله الى مطار مدينة كرمانشاه (غرب) انه في ضوء بدء اعمال محافظ البنك المركزي من الطبيعي ان يتم صياغه سياسات تتناسب مع الظروف الحالية .

واعرب النائب الاول لرئيس الجمهورية عن امله ان يتم خلال هذا الاسبوع تقديم السياسات الاقتصادية عن طريق البنك المركزي وفريق الحكومة الاقتصادي.

من جانب اخر قال جهانغيري ان زيارته لكرمانشاه تاتي في اطار متابعة القضايا المتعلقه باعادة اعمار المناطق المنكوبة بالزلزال في المحافظة موكدا على عزم وارادة الحكومة لتذليل العقبات في هذا المجال.

وبين جهانغيري ان الزالزل دمر 30 الف وحدة سكنية حضرية وقروية بشكل كامل والحق اضرارا بأكثر من 60 الف وحدة سكنية اخرى ونحن اليوم هنا لتدشين خمسة آلاف وحدة سكنية قروية وسيتم بسرعة قصوى تدشين الباقي كي لا يبقي حتى الشتاء القادم بيتا قرويا غير مكتمل حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

يذكر، ان زلزالا بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، ضرب في تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2017 ، قضاء أزكله الذي يقع على بعد 11 كيلومترا ومدينة سربُل ذهاب على بعد 32 كيلومترا من غرب كرمانشاه، وأسفر عن مقتل 620 شخصا وإصابة 12 ألفا و386 آخرين.

كما الحق الزلزال أضرارا بعشرة مدن وألف و930 قرية تابعة لمحافظة كرمانشاه؛ وبحسب تقييمات مؤسسة السكن الايرانية، فان مايزيد عن 100 ألف وحدة سكنية حضرية وقروية تهدمت بصورة كلية وجزئية جراء الزلزال .

