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تعرف على صناعة الألعاب والدمى في ايران

الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

لا يمكننا فصل كلمة الدمى عن كلمة الاطفال، حيث لا يخلو بيت يوجد فيه طفل من الدمى والالعاب التي تشكل مصدر الفرح والترفيه لديه.

وتأخذ هذه الدمى الاطفال الى عالم اخر وتختلف انواع الالعاب وحجمها بحسب استعمالها منها الصغيرة والمتحركة ومنها الالعاب الضخمة الترفيهية التي عادة ما تستخدم في الاماكن العامة والحدائق والمراكز التجارية للتسلية والترويح عن النفس.

من هنا يحرص اكبر مصنعي الالعاب في البلاد على توفير كل ماهو مطلوب في عالم الالعاب واستطاعو ان يصلو الى حد الأكتفاء الذاتي في تصنيع هذه المنتجات التي تحاكي عالم الطفولة.

وقال صاحب شركة "فراز" لإنتاج الألعاب في ايران حسين سلطاني: " نقوم بانتاج نحو 15 الف نوع من وسائل الترفيه الخاصة بالمدارس ودور الحضانة، وهي العاب بسيطة في الشكل لكنها مفيدة وتساعد في تنمية الاطفال من الناحية الجسدية والذهنية والعلمية، شعارنا هو "طفل مرح يعني حياة هادئة" وهذا مانسعى إليه من خلال تصاميم الالعاب التي تبث نوعا من الحيوية والنشاط في روح الاطفال"

ايران كانت تستورد سنويا ما يقدر بـ60 مليون دولار من ألعاب الأطفال إلا انها بفضل تنميتها لصناعاتها المحلية، استطاعت ان تقلل هذه النسبة الى اكثر من 60% خلال العامين الماضيين، وباتت تعتمد على خبراتها المحلية لانتاج ماهو افضل لأطفالها، ليس فقط على الصعيد المحلي بل تخطت منتجاتها جميع الحدود الجغرافية.

وقال صاحب شركة "فراز" لإنتاج الألعاب في ايران: ان على الرغم من ان الصين من اكبر المصدرين للالعاب حول العالم بحيث يتم تصنيع 75 % من الالعاب من حول العالم في هذا البلد، إلا ان منتجاتنا بسبب جودتها العالية باتت تصدر الى اربيل العراق وافغانستان وأرمينا وبلاروس، وبالنسبة للمواد التي تصنع فيها الالعاب جميعا ايرانية المنشأ، وهذا يشكل فرصة للمستوردين لشراء المنتج باسعار مناسبة لهم".

وقال مدير مصنع "فراز" لانتاج الالعاب عباس عيوضي:" تتشكل اللعبة من مواد بتروكيماوية تدعى "بولي اتلين" وهي مواد مطابقة للمعايير الصحية، اضافة الى هذا فاننا عندما نضعها في الآلة لتذوب وتصبح على شكل لعبة بحسب التصميم، الذي يميز كل آلة عن غيرها، فأننا نقوم باضافة مادة "الماستربيج والانتيبكتريان وانتي استاتيك وانتي ميوفه لتضاف اليها وتخلط مع بعضها لتخرج بلعبة بكامل معايير الصحة والسلامة.

ويمكنكم التواصل مع معمل فراو لانتاج الدمى والالعاب عبر الموقع الالكتروني التالي: faeazhouse.com

رقم الهاتف: 0098919400080

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ملخص - نوافذ - الالعاب الالكترونية القاتلة

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