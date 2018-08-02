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وزير الداخلية: لن نسمح للأعداء أن يحققوا أهدافهم

وزير الداخلية: لن نسمح للأعداء أن يحققوا أهدافهم
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الداخلية في الجمهورية الاسلامية الايرانية امس الأربعاء، أن العدو يحاول إثارة الفوضى والتوتر الاجتماعي، مشددا على أننا لن نسمح للأعداء بأن يحققوا أهدافهم.

العالم - ايران

وخلال الاجتماع الاستشاري والتنفيذي مع المنتجين والناشطين في الصناعات الغذائية، أشار عبدالرضا رحماني فضلي الى مؤامرة الاعداء لزرع اليأس في البلاد، وقال: ان العدو يبذل قصارى جهوده لإثارة الفوضى والتوتر الاجتماعي في ايران، ومن المؤكد اننا لن نسمح للأعداء بأن يحققوا أهدافهم، وقد قدمنا حتى الآن 4 تقارير في هذا المجال الى رئيس الجمهورية.

ولفت رحماني فضلي الى ان وزارة الداخلية قدمت اقتراحا الى رئيس الجمهورية للاهتمام بالمشاكل وإزالة العقبات التي تعيق الانتاج، وقال: لقد اقترحت على رئيس الجمهورية تشكيل فريق عمل في وزارة الداخلية مؤلف من 7 الى 8 من الأجهزة المعنية بشأن الانتاج وفرص العمل والاستثمار، وان يحضر ممثلون كاملو الصلاحية عن هذه الاجهزة في فريق العمل هذا، وان يقوموا على مدار 24 ساعة بتدارس المشكلات والعقبات التي تواجه المنتجين، وقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح.

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