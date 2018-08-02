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إيران تحرز لقب بطولة العالم العسكرية للدراجات الهوائية 2018

إيران تحرز لقب بطولة العالم العسكرية للدراجات الهوائية 2018
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أحرز فريق القوات المسلحة الايرانية، لقب بطولة العالم العسكرية 2018 "سيزم" لمنافسات الدراجات الهوائية.

العالم - ايران

وشاركت ايران بـ 12 دراجا في البطولة التي انطلقت في العاصمة الهولندية امستردام 30 يوليو/تموز بسباقي التايم تريل واختراق الضاحية بمشاركة 12 بلدا وهي ايران وفرنسا والبرازيل وألمانيا وبلجيكا وروسيا وهولندا والنمسا واسلوفينيا ولوكسمبورغ وليتوانيا وبوركينافاسو.

وأحرزت ايران المركز الاول تلتها كل من فرنسا وألمانيا. 

وسيجرى اسقبال رسمي لفريق القوات المسلحة الايرانية بمطار الامام الخميني (رض) الدولي في طهران، السبت المقبل بحضور عدد من المسؤولين العسكريين وقادة التربية البدنية بالقوات المسلحة. 

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