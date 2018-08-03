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استثمارات خارجیة بحجم ملياري دولار دخلت حيز التنفيذ في ايران

استثمارات خارجیة بحجم ملياري دولار دخلت حيز التنفيذ في ايران
الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس رابطة الاستثمارات في غرفة ايران التجارية حسين سليمي إن الاستثمارات الخارجیة التي دخلت حيز التنفيذ في البلاد بلغت ملياري دولار.

العالم - ايران

وقال سليمي، ان وضع الاستثمارات الاجنبية في ايران كانت طيبة لغاية يونيو/ حزيران الماضي الا انها شهدت انخفاضا بعده.

واضاف، ان الشركات الاوروبية الصغيرة لا تعاني من مشاكل في الاستثمارات داخل ايران الا ان الشركات الكبرى التي ترتبط باميركا لاتستطيع النشاط والاستثمار في ايران بعد الحظر الاميركي.

وتابع: ان معظم طلبات الاستثمار تقدمها بلدان اوروبية مثل المانيا وفرنسا وبلدان آسيوية الا ان عددا من الشركات الفرنسية الكبرى مثل توتال وكذلك شركات انتاج السيارات التابعة لهذا البلد إما انها انسحبت او تنسحب حاليا.

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