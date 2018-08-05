"النقد الدولى": مـصـر نجحت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بكفاءة عالية

العالم - مصر

وأشار الببلاوي -في تصريح على هامش حفل الاستقبال للمشاركين بالاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي- إلى أن الحكومة المصرية نفذت الإصلاحات التي التزمت بها أمام صندوق النقد الدولي، موجها الشكر للحكومة المصرية علي الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها.

وأضاف أن زخم التجمع السنوي الإفريقي للعام بمدينة شرم الشيخ يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، مما يؤكد صلابة الإجراءات الإصلاحية المصرية.

وأوضح أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي في 2019، وأنه من الممكن مواصلة برنامج اقتصادي آخر مع الصندوق حال طلبت الحكومة المصرية ذلك، لافتا إلى أن مصر نفذت كل ما تعهدت به بكفاءة خلال البرنامج الحالي.